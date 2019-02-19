Ущерб от санкций: 62 страны ввели в отношении России 159 ограничительных мер

В Минэкономразвития оценили предполагаемый ущерб, который Россия понесла от введения ограничительных мер (меры защиты рынка, нетарифные меры и санкции) со стороны других стран, отчет доступен для скачивания на сайте министерства.
Как подсчитали в ведомстве, на конец 2018 года 62 страны ввели в отношении России 159 ограничительных мер, при этом предполагаемый ущерб от них составил 6,3 миллиарда долларов США.
Рекордсменом по количеству ограничений стал Евросоюз (25), в список также вошли Украина (22), Индия (16), Белоруссия (13), Турция (12), США (9), Австралия (6), Таиланд (5), Вьетнам (5) и Бразилия (5).
Наибольший ущерб, по данным министерства, нанесен ограничительными мерами со стороны Евросоюза (около 2,4 миллиарда долларов). На втором месте по размеру ущерба оказались США (около 1,1 миллиарда), на третьем — Украина (775 миллионов). В десятку также вошли Турция (713 миллионов), Индия (377 миллионов), Иран (320 миллионов), Китай (174 миллиона), Мексика (120 миллионов), Таиланд (102 миллиона), Белоруссия (42 миллиона).
Больше всего от ограничений пострадали такие отрасли экономики, как металлургия, сельское хозяйство и химическая промышленность.
В 2014 году на фоне конфликта на Украине Евросоюз ввел санкции против России. После этого Запад несколько раз принимал решение о продлении ограничительных мер, а также увязал их снятие с выполнением Минских соглашений. Москва ответила на санкции продуктовым эмбарго и взяла курс на импортозамещение. Россия неоднократно подчеркивала, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта или субъектом «Минска-2», а введение ограничительных мер считает контрпродуктивным.
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Обидно жить в нищей стране по всем показателям мы в полной как венесуэла . Полностью зависим от нефтянки и благодетелей они санкции вводят но газ и нефть брать по дешевке не отказываются а мы и этому рады . А была бы экономика закрыли бы краники на год бензин бы по 10 рублей сделали да газ провели всем желающим .Но Папа пообещал много хороших программ для россиян а на это нужны денюжки .Наобещали на триллион больниц настроить значит доллар будет стоить ровно столько что бы за например продали бочку за 1 доллар значит 1 бакс стоит триллион а то на больнички не хватит .МОРАЛЬ проста никогда мы не узнаем сколько стоит РУБЛЬ на самом деле .
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А выездных виз в сытую жизнь ведь нет…
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