Россия дала 300 тонн гуманитарной помощи Венесуэле

Россия 20 февраля доставит в Каракас 300 тонн гуманитарной помощи, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече с учеными, его выступление транслировалось в Twitter.

«Каждый день мы имеем гуманитарную поддержку. В среду прибывает 300 тонн гуманитарной помощи из России, легально, в международный аэропорт Каракаса», — сказал он, добавив, что речь, в частности, идет о медикаментах.

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом страны, ранее заявил, что 23 февраля в Венесуэлу доставят гумпомощь. В воскресенье он сообщил о прибытии в Колумбию трех самолетов ВВС США с гумпомощью для Венесуэлы.

В понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве считают планы США по доставке гумпомощи провокацией, вместо подобной «помощи» венесуэльцам Вашингтону следовало бы снять санкции и разблокировать счета государственных предприятий республики, добавила она.

Спикер парламента Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал «марионеткой США». Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

Источник: РИА Новости