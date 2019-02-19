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Россия дала 300 тонн гуманитарной помощи Венесуэле

Груз прибудет из Москвы легально в аэропорт Каракаса 20 февраля. Гуаидо, провозгласивший себя президентом, заявил о прибытии 23 февраля гумпомощи от США.

19.02.2019 Фото: pixabay 4 коммент.
 
Россия дала 300 тонн гуманитарной помощи Венесуэле

Дворец в Венесуэле

Россия 20 февраля доставит в Каракас 300 тонн гуманитарной помощи, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече с учеными, его выступление транслировалось в Twitter.

«Каждый день мы имеем гуманитарную поддержку. В среду прибывает 300 тонн гуманитарной помощи из России, легально, в международный аэропорт Каракаса», — сказал он, добавив, что речь, в частности, идет о медикаментах.

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом страны, ранее заявил, что 23 февраля в Венесуэлу доставят гумпомощь. В воскресенье он сообщил о прибытии в Колумбию трех самолетов ВВС США с гумпомощью для Венесуэлы.

В понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве считают планы США по доставке гумпомощи провокацией, вместо подобной «помощи» венесуэльцам Вашингтону следовало бы снять санкции и разблокировать счета государственных предприятий республики, добавила она.

Спикер парламента Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал «марионеткой США». Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

Источник: РИА Новости


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(4) Комментариев

  1. Да уж..

    России никто и никогда не помогал. Зато Кремль такой щедрый.. Созданное чужими руками легко раздавать.

    Thumb up 4 Thumb down 3

    • Аноним

      Вы, если о политических решениях не имеете никаких представлений( почему и зачем это всё….) , то лучше не собирайте ерунду
      ….300 тонн продовольствия , это ничто по сравнению с нашими интересами в Венесуэле
      …А нам никто не помогал, потому что боялись , что мы будем ещё сильнее …

      Thumb up 2 Thumb down 6

    • Никола

      России прилично помогали в 90-е годы. Лично помню, многодетным семьям раздавали наборы продуктов от USAID, но были и другие благотворительные организации. Другое дело, что гуманитарная помощь бесполезна, если управление собственными ресурсами в стране организована из рук вон плохо, и ресурсы растаскиваются направо и налево. Так было у нас в 90-е (хотя и сейчас не сильно лучше), и так происходит в Венесуэле.

      Thumb up 3 Thumb down 2

  2. Поросёнок Пётр

    Лучшая помощь Венесуэле, это помочь свергнуть сумасшедшего Мадуро, который провалился разумом в параллельную реальность и довёл ситуацию в стране до полнейшего абсурда.

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