Фото: Девочка в ошейнике прибилась на Химзаводской

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Нашли собаку с ошейником. Помогите найти хозяев!

На проходную в районе химзаводской 7 прибилась собака, девочка. На вид домашняя. На ошейнике никакой информации нет. По словам очевидцев, собака приехала на 5 автобусе с 11го квартала.

Хозяин, отзовись! Тел: 8 952 913 87 25