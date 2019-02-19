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Сменят начальников космодромы Байконур и Восточный

«Роскосмос» меняет руководство. Уволенные руководители останутся в отрасли.

19.02.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Сменят начальников космодромы Байконур и Восточный

Байконур

«Роскосмос» планирует сменить руководство космодромов Байконур и Восточный, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Как рассказал собеседник агентства, начальником Восточного станет Роман Бобков, который сейчас работает в должности замначальника филиала «Роскосмоса» на Байконуре. Документы о его назначении уже подписаны, 25 февраля он улетает на космодром. Начальником космического центра «Южный» (космодром Байконур) назначат Валинура Агишева (руководит Восточным).

Нынешний начальник Байконура Евгений Раковский будет курировать программу по запускам ракет «Союз-5» с космодрома Байконур (проект «Байтерек»), уточнил собеседник РИА Новости.

Однако, по словам другого источника агентства, перестановки планируются, но документы о назначении еще не подписаны.

В «Роскосмосе» воздержались от комментариев.

Источник: РИА Новости


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