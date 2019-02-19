Горячим асфальтом зальют ямы на дорогах за 3,8 млн рублей в Бердске

Центр муниципальных услуг Бердска объявил аукцион на поиск подрядчика для ямочного ремонта бердских дорог. Победителю торгов предстоит отремонтировать за лето-2019 4500 кв. метров асфальта. Бердский бюджет готов заплатить за это 3 млн 825 тыс. рублей с учетом 20% НДС (637 500 рублей).

Пока в ЦМУ не конкретизируют, какие дороги предстоит приводить в порядок. Заказывать ямочный ремонт будут по мере необходимости в период с 15 апреля по 10 июня 2019 года.

-Перечень участков дорог, подлежащих текущему (ямочному) ремонту, и объемы работ на этих участках выдается подрядчику в виде плана-задания. Работы проводятся на участках дорог по заявке заказчика в течение суток, сказано в документах закупки.

Во время работ по ремонту дорог подрядчик обязан обеспечить безопасность дорожного движения путем установки соответствующих дорожных знаков. А также улучшать качество дорог — устранять неровности, выбоины, трещины, другие деформации, поддерживать необходимую ровность асфальта.

Оговаривается и способ устранения дефектов на асфальтобетонном покрытии. Для снятия старого поврежденного асфальтобетонного покрытия желательно использование самоходной фрезы шириной фрезерования не более 500 мм. Старый асфальт необходимо удалить и вывезти на место указанное заказчиком. Выбоину следует очистить и просушить. Дно и стенки обработать битумом БНД 90/130 (модифицированный) или эквивалентом. Битум наносить нужно только на асфальт или щебеночное основание. Подготовленную выбоину заполняют ремонтным материалом, в качестве которого использовать горячую асфальтобетонную смесь плотную Тип В марки II мелкозернистую в соответствии с ГОСТом. Температура асфальтобетонной смеси должна быть не менее 150 градусов.

Ремонтный материал укладывать в выбоину желательно с применением асфальтоукладчика с учетом коэффициента запаса на уплотнение. После укладки и разравнивания материала уплотнить катком дорожным. Место сопряжение нового и старого асфальта обработать битумом. Наплывы, волны и сдвиги, образовавшиеся на покрытии, устранять фрезой с последующей поверхностной обработкой.

При глубине выбоины более 0,05 м следует произвести подсыпку основания щебнем фракцией 5-20. Гарантийный срок службы ямочного ремонта в Бердске не менее 1 года со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 9.00 11 марта. Сами торги состоятся в электронном формате 15 марта.