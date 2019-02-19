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Агитировать возле школы разрешили кандидатам в депутаты горсовета Бердска

8 претендентов на последний депутатский мандат бердского горсовета уже могут вести предвыборную агитацию.

19.02.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Агитировать возле школы разрешили кандидатам в депутаты горсовета Бердска

По заявкам избирателей к ним могут прийти с урной на дом

13 февраля вице-мэр Бердска Владимир Захаров, исполняющий обязанности главы на время отпуска Евгения Шестернина, подписал постановление о специальных местах для размещения предвыборной агитации.

Напомним, что в Бердске 14 апреля пройдет довыборы в горсовет депутатов на округе №20. Именно этот округ оставил Владимир Захаров летом 2018 года, сложив с себя депутатские полномочия после назначения на должность заместителя главы по строительству и городскому хозяйству.

Всем зарегистрированным на округе кандидатам создают равные условия для размещения предвыборных печатных агитационных материалов в пределах избирательного участка №1355 на территории Бердска. Местом размещения агиток определили стенд в районе школы №3 «Пеликан» по адресу: улица Кутузова, 1.

Запрещается размещать предвыборные печатные агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» председатель территориальной избирательной комиссии Наталья Фокина, кандидаты имеют право агитировать с момента выдвижения, независимо  от того, получили они кандидатские удостоверения или нет. Период агитации заканчивается 12 апреля — суббота накануне выборов по закону является 2днем тишины».

Голосование по выборам последнего, 33-го, депутата пройдет в школе №3 — в центре избирательного округа №20. Победит тот, кто наберет большее число голосов. И тогда депутатский корпус Бердска начнет работать в полном составе.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на 19 февраля заявили о желании стать депутатом 8 человек. Удостоверение кандидата официально получили только двое. Последний срок подачи документов 18.00 среды, 20 февраля.


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