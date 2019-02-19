Сдам в долгосрочную аренду офис в центре Бердска

Украина хочет запретить прокат российского фильма «Т-34» в США
Экс-мэр игнорирует вопросы жителей Бердска
Друзь после скандала на телешоу едет зарабатывать в Америку
Чубайс пожелал «счастливой старости» вышедшему на свободу экс-полконику ГРУ Квачкову
Заявлявший о рейдерском захвате гендиректор вновь возглавил «Мастер и К» в Бердске
Электричка задавила насмерть 30-летнюю женщину в Новосибирске
Ассоциацию дачников создадут в Бердске
Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 Марта
Грузовик раздавил 13 человек из свадебной процессии в Индии