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Похвалил за «серую» дорогу коммунальщиков вице-мэр Бердска

Владимир Захаров отметил, что серые дороги означают «благоприятную ситуацию», а если они белые — нужно предпринимать меры.

18.02.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Похвалил за серую дорогу коммунальщиков вице мэр Бердска

Коммунальщики расчищают зимой дороги от снега, посыпая ее песко-соляной смесью

На совещании в мэрии сегодня, 18 февраля, исполняющий обязанности главы Бердска Владимир Захаров отметил, что сегодняшнее состояние улично-дорожной сети удовлетворительное. Он похвалил Центр муниципальных услуг за уборку дорог, но посоветовал его директору Игорю Сысоеву, обращать внимание на погодные условия при планировании работы:

-Есть критерий, когда дороги серые, значит, ситуация благоприятная. Если они белые, тогда уже надо предпринимать какие-то меры. У нас потепление и, судя по прогнозам, будет снег. Также через неделю наступит календарная весна, начнется массовый вывоз снега, смотрите готовность снегооотвала, Игорь Иванович.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Чо ! =-O ?
    А если голуби клюют пищу в контейнере , то скоро приедет мусоровоз .

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  2. Аноним

    захаров посмотрите ушакова с островского скоро на ишаке непроедеш

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