Похвалил за «серую» дорогу коммунальщиков вице-мэр Бердска

На совещании в мэрии сегодня, 18 февраля, исполняющий обязанности главы Бердска Владимир Захаров отметил, что сегодняшнее состояние улично-дорожной сети удовлетворительное. Он похвалил Центр муниципальных услуг за уборку дорог, но посоветовал его директору Игорю Сысоеву, обращать внимание на погодные условия при планировании работы:

-Есть критерий, когда дороги серые, значит, ситуация благоприятная. Если они белые, тогда уже надо предпринимать какие-то меры. У нас потепление и, судя по прогнозам, будет снег. Также через неделю наступит календарная весна, начнется массовый вывоз снега, смотрите готовность снегооотвала, Игорь Иванович.