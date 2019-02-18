Мировую предложила облбольница матери впавшего в кому после лечения зуба из Бердска

Сегодня, 18 февраля, перенесли судебное заседание по гражданскому делу о компенсации вреда впавшему в кому после лечения зуба Антону Ермоленко из Бердска. Новосибирская областная клиническая больница предложила матери Антона Виктории Ермоленко заключить мировое соглашение. Встреча сторон предполагается в конце февраля.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2017 году визит к стоматологу обернулся для 27-летнего Антона Ермоленко гнойным воспалением. На операционном столе он перенес клиническую смерть. В результате впал в кому, в которой пребывал больше месяца. Все это время некогда здоровый молодой человек прикован к постели. История бердчанина прошла в соцсетях и СМИ. Благотворители собрали для его реабилитации более 160 тыс. рублей.

В августе 2018 года мама Антона Виктория Ермоленко подала исковое заявление в отношении областной клинической больницы и бердской ЦГБ. Бердчанка была намерена взыскать с медучреждений компенсацию морального вреда в размере 15 млн рублей. Если ей удастся получить компенсацию, то вся она пойдет на реабилитацию Антона. Известный адвокат по медицинским вопросам Юлия Стибикина защищает интересы Виктории Анатольевны.

Первое заседание суда по иску к бердской и областной горбольницам Виктории Ермоленко прошло 4 сентября.

Присутствующие были ознакомлены с исковым заявлением. Суд выслушал представителей бердской и областной горбольницы. Бердская горбольница частично опровергла иск. Областная полностью опровергла исковое заявление. Была проведена министерская проверка, которая не обнаружила никаких нарушений.

Защитник Ермоленко, адвокат Максим Колесников, ходатайствовал в суде о проведении медэкспертизы в Санкт-Петербурге. Но ее назначили в Международном бюро судебных экспертиз оценки и медиации города Новосибирска по ул. Александра Невского.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Юлия Стибикина, к проведению судебной экспертизы также были привлечены томские эксперты. Как следует из их заключения, «чрезмерная самоуверенность и недостаточность опыта» анестезиолога областной больницы привели к последствиям, пояснила Стибикина.

На начавшемся судебном заседании под председательством судьи Ирины Кадашевой 18 февраля адвокат Юлия Стибикина заявила ходатайство:

— Буквально сегодня нам поступило предложение от Новосибирской областной больницы о переговорах по заключению мирового соглашения. С учетом того, что главврач господин Юданов находится на конференции, он хочет лично пообщаться с мамой, просят назначить следующее судебное заседание после 27 февраля. Мы не возражаем. Но с учетом того, что у нас предварительная договоренность пошла, мы уточнили исковое заявление. У нас еще требование — утраченный заработок. Этот вариант мы тоже обсуждаем. Мировое соглашение будет включать в себя компенсацию ежемесячного дохода. Прежде чем уточнить иски и пойти на какие-то переговоры, мы с ними этот вариант обсуждали, — сообщила Стибикина.

К следующему судебному заседанию будет два варианта: либо утверждается мировое соглашение, либо продолжается судебный процесс, сообщила судье адвокат Виктории Ермоленко.

Следующее судебное заседание было назначено на 5 марта.

К сумме иска по компенсации морального вреда добавлена сумма 440 тыс. рублей единовременной компенсации утраченного заработка Антона Ермоленко с 27 апреля 2017 года по 27 февраля 2019 года и по 20 000 рублей выплаты каждый месяц пожизненно.

Если с Новосибирской областной клинической больницей будет заключено мировое соглашение, возможно, к бердской ЦГБ иск будет прекращен, пояснила Стибикина.

Виктория Ермоленко получила ответ на самый главный свой вопрос, собственно из-за которого она и пошла в суд: почему ее сын оказался в таком состоянии? Теперь она думает только о том, чтобы провести с Антоном качественную реабилитацию.

— Я не теряю надежды, что в состоянии моего сына будут улучшения, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Виктория Анатольевна.

Мама Антона с нескрываемой радостью делится самыми мелкими шажками, которые делает ее сын. Например, что потихоньку крутит головой, старается ее держать. С удовольствием смотрит фильмы и слушает аудиокниги.

— Он понимает все, о чем мы говорим, а сегодня в доме были посторонние люди, так он так разволновался, потом потихоньку успокоился, — с улыбкой говорила Виктория Анатольевна.

В каждом случае всегда есть, пусть и сотая доля процента, надежды на чудо. И мама Антона верит, что сын еще встанет на ноги, заведет семью, а она будет нянчить внуков, детей своего единственного и горячо любимого Антошки.