Выгнали из России нелегально работавших в магазинах «Лента» в Бердске иностранцев

В Бердске после вмешательства прокурора пресечена незаконная трудовая деятельность мигрантов, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 18 февраля, старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Прокурор Бердска Роман Сивак совместно со специалистом отдела по вопросам миграции МВД России проверил соблюдение требований миграционного законодательства в помещениях магазинов ООО «Лента», расположенных в Бердске.

В ходе прокурорской проверки на объектах торговли выявлены 5 граждан республики Узбекистан – работников другого общества, оказывающего магазину услуги по уборке помещений. Мигранты без патента работали уборщиками и, кроме того, незаконно пребывали на территории РФ.

В соответствии с ч.4 ст.13 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» работодатель имеет право привлекать и использовать иностранных работников при наличии разрешения на привлечение и использование иностранных работников, а иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность в случае, если он достиг возраста восемнадцати лет, при наличии разрешения на работу или патента.

По результатам проверки прокурор города внес руководителю сторонней организации, заключившей с ООО «Лента» договор оказания услуг, представление об устранении нарушений миграционного законодательства.

Кроме того, прокурор города возбудил 6 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства), которые находятся на рассмотрении.

Иностранные граждане выдворены за пределы Российской Федерации.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», строилась «Лента» на ул. Кромсомольской не без скандала. Снесли детскую площадку ради парковки супермаркета «Лента» в центре Бердска. Песочницы-качели мешали проезжать грузовикам. Жители нескольких домов остались без придомовой территории. Одни писали Путину, другие ждут новой детской площадки от «Ленты».