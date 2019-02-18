Маршрутки и автобусы проверяет инспекция госдорнадзора в Бердске

О состоянии дорог Бердска и проверке маршрута №19 рассказал на совещании в мэрии исполняющему обязанности главы Бердска Владимиру Захарову начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина сегодня, 18 февраля.

Так, на прошлой неделе отдел транспорта организовал выездную проверку маршрута совместно с инспекцией Сибирского управления государственного автодорожного надзора.

-Был проверен маршрут №19, проверка касалась соблюдения расписания движения маршрута. Данное нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц или предпринимателей в размере 20 000 рублей, а на юридических лиц до 100 000 рублей, — сообщила Надежда Нятина.

Кроме того, инспекция проверила техническое состояние общественного транспорта, оборудование автобусов необходимой информацией для пассажиров. По результатам проверки составлены протоколы. На текущей неделей проверки будут продолжены в разрезе каждого маршрута.