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Маршрутки и автобусы проверяет инспекция госдорнадзора в Бердске

По результатам проверки составлены протоколы. Не все соблюдают график движения.

18.02.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Маршрутки и автобусы проверяет инспекция госдорнадзора в Бердске

Согласно карте дубльГис общая протяженность маршрута №19 — более 13 км. Пешком такое расстояние можно пройти за четыре часа

О состоянии дорог Бердска и проверке маршрута №19 рассказал на совещании в мэрии исполняющему обязанности главы Бердска Владимиру Захарову начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина сегодня, 18 февраля.

Так, на прошлой неделе отдел транспорта организовал выездную проверку маршрута совместно с инспекцией Сибирского управления государственного автодорожного надзора.

-Был проверен маршрут №19, проверка касалась соблюдения расписания движения маршрута. Данное нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц или предпринимателей в размере 20 000 рублей, а на юридических лиц до 100 000 рублей, — сообщила Надежда Нятина.

Кроме того, инспекция проверила техническое состояние общественного транспорта, оборудование автобусов необходимой информацией для пассажиров. По результатам проверки составлены протоколы. На текущей неделей проверки будут продолжены в разрезе каждого маршрута.

 


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(1) Комментарий

  1. Kronverk5

    А почему бы не опубликовать расписание движения, или интервал движения всех маршруток. А лучше время отхода с конечных первых маршруток и автобусов, и что важней время отхода последних вечером.

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