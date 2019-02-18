Маршрутки и автобусы проверяет инспекция госдорнадзора в Бердске

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А почему бы не опубликовать расписание движения, или интервал движения всех маршруток. А лучше время отхода с конечных первых маршруток и автобусов, и что важней время отхода последних вечером.
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