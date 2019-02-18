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Три взрыва прогремели в центре Донецка

Взорвались самодельные устройства около гостиницы, где проживают наблюдатели ОБСЕ. Жертв и пострадавших нет.

18.02.2019 Нет комментариев
 
Три взрыва прогремели в центре Донецка

По данным правоохранителей, прогремело 3 взрыва

Три взрыва самодельных взрывных устройств в центре Донецка зафиксированы в понедельник представительством провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Жертв и пострадавших нет, сообщили в представительстве.

«Сегодня утром в городе Донецк были зафиксированы три разрыва самодельных безоболочных взрывных устройств, обернутых в медную фольгу», — сообщили в представительстве. В СЦКК уточнили, что взрывы произошли вблизи гостиницы Park Inn, где базируются наблюдатели СММ ОБСЕ, и административных зданий руководства республики.

«На месте взрыва был найден фрагмент от электродетонатора для инициации подрывных зарядов военного и промышленного назначения. Пострадавших среди гражданского населения и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано», — добавили в представительстве ДНР.

По информации оперативной группы СЦКК, работавшей на месте происшествия, повреждена кровля газораспределительной станции на бульваре Пушкина и здание по улице Кобозева, 70, передает ТАСС.


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