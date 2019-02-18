Экс-начальника отдела полиции подозревают в получении взятки в Новосибирске

Экс-начальника Дзержинского отдела полиции Новосибирска подозревают в получении взятки. Сообщили сегодня «Вестям» источники в правоохранительных органах. В выходные бывшего полицейского арестовали.

В Дзержинском отделе полиции проверки проходили неоднократно. В прошлом году у следствия возникли вопросы к Александру Гращенкову — его обвинили в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина. Полицейского оштрафовали на 130 тысяч рублей. После чего он ушел из МВД. На этот раз экс-начальника подозревают в получении взятки.

В управлении Следственного комитета обстоятельства и ход расследования уголовного дела пока не комментируют.

Дело бердского главного полицейского

Бердский городской суд с августа прошлого года рассматривает уголовное дело по факту махинаций с муниципальной землей, в котором обвиняют бывшего начальника отдела МВД по Бердску Сергея Проценко. Ему и его 31-летней дочери Екатерине Песляк, вменяют мошенничество в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Преступление расследовал второй отдел по расследованию особо важных дел СКР по Новосибирской области.

По версии следствия, Сергей Проценко решил обманным путем завладеть земельным участком, расположенном в элитной зоне Бердска, выкупив его по льготной цене при отсутствии на то законных оснований.

Для осуществления задуманного мужчина привлек свою дочь, которая по его указанию намеренно предложив существенно завышенную цену арендной платы в 4,5 млн рублей в год победила в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

На основании результатов аукциона администрацией Бердска с Песляк заключен договор аренды земельного участка, по условиям которого арендная плата должна вноситься ежеквартально в размере около 1,1 млн руб.

Заведомо не намереваясь вносить арендную плату, бывший полицейский и его дочь в максимально короткие сроки соорудили на участке фанерный домик без фундамента и коммуникаций, после чего организовали изготовление технического плана и декларации об объекте недвижимости, в которых были указаны заведомо ложные сведения о том, что возведенное сооружение является объектом недвижимости (индивидуальным жилым домом).

На основании этих документов на Екатерину Песляк было зарегистрировано право собственности на жилой дом, в результате чего она путем обмана получила право выкупа земельного участка без проведения торгов по льготной цене, как собственник расположенной на нем недвижимости.

Расторгнув 4 августа 2017 договор аренды, женщина подала в тот же день в администрацию Бердска заявление о выкупе земельного участка с пакетом подложных документов, полагает обвинение. В результате действий сообщников участок, рыночная стоимость которого согласно заключению экспертов составляет 2,1 млн руб., при отсутствии законных оснований был продан Екатерине Песляк по льготной цене (10 497 рублей).

Демонтировав фанерный домик, злоумышленники организовали изготовление подложного акта о сносе жилого дома, на основании которого в ЕГРП внесена запись о ликвидации объекта недвижимости, после чего разместили объявление о продаже земельного участка за 2,2 млн рублей.

«Роковая земля» полковника Проценко расположена на ул. Тимирязева в Новом поселке. И, как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», подобная схема не является ноу-хау — ее использовали часто до 2016 года.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Сергея Алексеевича уволили со службы 10 мая 2018 года с формулировкой «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

В настоящее время обвиняемые находятся под домашним арестом, на земельный участок наложен арест. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 февраля по 23 мая Проценко был под стражей в СИЗО.

Последние судебные заседания прошли в октябре. Суд назначил очередную экспертизу реальной стоимости спорной земли.