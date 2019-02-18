Зловоние: Туалет для водителей маршруток и автобусов просят у власти жители Бердска

Единственный общественный туалет в Бердске есть в парке, но работает он только летом
С приходом оттепели на редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обрушились сообщения с жалобами на картину, которая у горожан вызывает отвращение.
-Большая просьба к администрации города, поставьте туалет для водителей маршруток и автобусов на конечной остановке «Юбилейный» (маршрут №15 и 18 — прим. ред). С приходом весны остановка превратилась в зловонное место, находиться рядом невыносимо, приходится отходить ближе к проезжей части. За самой остановкой вид ещё тот, — высказалась «Курьер. Среда. Бердск» его читатель Анна.
Исполняющий обязанности главы города Владимир Захаров пообещал, что обсудит эту проблему с начальником отдела дорожного хозяйства Надеждой Нятиной.
-Мы поставим этот вопрос на контроль. Возможно, установим туалеты за счет предпринимателей, — заверил «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич сегодня, 18 февраля.
«Туалетный» вопрос уже давно назрел в Бердске. Бердчане недоумевают: почему в XXI веке нельзя установить BIO-туалеты в городе. Владимир Захаров отвечал на вопрос читателей «Курьер. Среда. Бердск», согласившись, что вопрос стоит обсуждения. Чиновник рассуждал о возможности создания отхожих комнат для бердчан в торговых центрах города.
Стоит отметить, что средняя цена пластиковой туалетной кабины колеблется в районе 18 000 рублей. По мнению многих бердчан — это не большие финансовые затраты, которые можно понести ради чистоты города.
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И на торговом надо разогнать всех. Снег таки и все помойка вокруг. Ужас бычки, стаканы от кофе и т.д. культуры никакой, ходят видимо тоже рядом в кусты
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Да и в целом ТЦ Микрорайона стал выглядеть просто ужасно, особенно после того, как киоски снесли. Месиво грязи, разнокалиберных вывесок и архитектурный хаос.
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Главное чтобы эти «Био-туалеты» убирали частенько, а то проще нужду справить рядом с ним, чем зайти в такой туалет.
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Не ожидала такого резонанса, по всей видимости тема злободневная.Может быть действительно порядок наведут.
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