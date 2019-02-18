Единые KPI для Путина, губернаторов и их замов ввел Кремль

В Кремле разработали общую для внутриполитического блока администрации президента и вице-губернаторов по внутренней политике систему KPI. Оценивать будут уровень доверия к президенту и губернаторам; вводятся и KPI по выборам.
Что предлагает Кремль?
Внутриполитический блок Кремля разработал новую систему KPI (Key Performance Indicators — ключевые показатели деятельности). Об этом было объявлено на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, который проходил в Подмосковье с 14 по 16 февраля, рассказали РБК два участника мероприятия. Проинформировал участников семинара об этом курирующий внутреннюю политику первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, уточнил один из собеседников РБК.
KPI по уровню доверия власти — президенту и главам регионов, который по итогам ноябрьского заседания президиума Госсовета по нацпроектам было решено ввести для губернаторов, — теперь вводится и для их замов по внутренней политике, сказали два участника семинара. Отдельно начнет действовать KPI по выборам, добавили собеседники.
«Ключевые показатели эффективности для вице-губернаторов по внутренней политике и для внутриполитического блока Кремля совпадают, создана общая система KPI», — сообщил один из участников семинара. Работа внутриполитического блока Кремля и внутриполитических блоков региональных администраций связана самым тесным образом, «все работают на общие цели», объясняет создание единой системы собеседник РБК.
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Единые KPI для Путина?
а чем плох вариант, Единые KПД для Путина?!
Наверное методичка из Вашингтона пришла с таким текстом, так и решили писать.
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