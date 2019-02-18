КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам дом
Продам студию
продам
продам
Срочно продам студию
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Суперлуние увидят 19 февраля жители Бердска

Умер хоккеист во время матча в Новосибирске

Ярмарки откроют в трех местах Бердска

Единые KPI для Путина, губернаторов и их замов ввел Кремль

Мировую предложила облбольница матери впавшего в кому после лечения зуба из Бердска

Экс-начальника отдела полиции подозревают в получении взятки в Новосибирске

Маршрутки и автобусы проверяет инспекция госдорнадзора в Бердске

Драка с гибелью чемпиона России по рукопашному бою попала на видео

Трамп признался в доверии к Путину

Выгнали из России нелегально работавших в магазинах «Лента» в Бердске иностранцев

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


Единые KPI для Путина, губернаторов и их замов ввел Кремль

По ключевым показателям деятельности будут оценивать уровень доверия к лидеру нации и главам регионов.

18.02.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Единые KPI для Путина, губернаторов и их замов ввел Кремль

Вводятся и KPI по выборам

В Кремле разработали общую для внутриполитического блока администрации президента и вице-губернаторов по внутренней политике систему KPI. Оценивать будут уровень доверия к президенту и губернаторам; вводятся и KPI по выборам.

Что предлагает Кремль?

Внутриполитический блок Кремля разработал новую систему KPI (Key Performance Indicators — ключевые показатели деятельности). Об этом было объявлено на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, который проходил в Подмосковье с 14 по 16 февраля, рассказали РБК два участника мероприятия. Проинформировал участников семинара об этом курирующий внутреннюю политику первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, уточнил один из собеседников РБК.

KPI по уровню доверия власти — президенту и главам регионов, который по итогам ноябрьского заседания президиума Госсовета по нацпроектам было решено ввести для губернаторов, — теперь вводится и для их замов по внутренней политике, сказали два участника семинара. Отдельно начнет действовать KPI по выборам, добавили собеседники.

«Ключевые показатели эффективности для вице-губернаторов по внутренней политике и для внутриполитического блока Кремля совпадают, создана общая система KPI», — сообщил один из участников семинара. Работа внутриполитического блока Кремля и внутриполитических блоков региональных администраций связана самым тесным образом, «все работают на общие цели», объясняет создание единой системы собеседник РБК.

Источник: РБК


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
В Бердске перекопали отреставрированный по федеральной программе двор дома Похвалил за «серую» дорогу коммунальщиков вице-мэр Бердска Суперлуние увидят 19 февраля жители Бердска

(1) Комментарий

  1. Новый мэр

    Единые KPI для Путина? =-O
    а чем плох вариант, Единые KПД для Путина?! ;)
    Наверное методичка из Вашингтона пришла с таким текстом, так и решили писать. :-D

    Thumb up 1 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Детская стенка Юнга 2 - 30 %
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика