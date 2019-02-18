Займется спортом к 2024 году каждый второй житель Бердска

Директор отдела физической культуры и спорта Светлана Ашихмина рассказала на совещании в мэрии сегодня, 18 февраля, сообщила, что Бердск стремительно движется вперед по всем спортивным направлениям.

Подкрепила свои слова Светлана Васильевна основными показателями, характеризующими сферу физической культуры — количество систематически занимающихся спортом. К числу спортсменов относятся люди, которые трижды в неделю или по три часа в неделю занимаются спортом.

-Сегодня в Бердске систематически занимаются физической культурой и спортом 35,4 % горожан. По Новосибирской области этот показатель равен 31,6 %. Отмечу, что 2 397 человек — контингент муниципальных спортивных школ, остальное количество охваченных занятиями бердчан — это результат тесного взаимодействия с частными клубами, общественными организациями и филиалами федераций по видам спорта, учреждениям образования и культуры и просто любителям ЗОЖ, — поделилась Светлана Ашихмина.

Сегодня бердская структура спорта состоит из 4 муниципальных спортивных школ, шахматного и туристического центров, 17 общественных организаций и федераций спортивной направленности. В Бердске развивается более 35 видов спорта, а 64 бердчанина входят в состав сборных команд Новосибирской области и России.

-Наш основной функционал — привлечение бердчан к двигательной активности, развитие новых мест и форм работы с различными социально-возрастными группами. Именно здесь мы видим основной потенциал достижения целевого показателя увеличение количества систематически занимающихся спортом к 2024 году до 55 %. А это именно тот показатель, который определен президентом страны и утвержден планами национального проекта «Демография». То есть, каждый второй и даже немного больше бердчанин будет в спорте, — резюмировала Ашихмина.

Слова докладчица подтвердила цифрами. Так, в 2018 году 994 человек приняли участие в выполнении нормативных испытаний комплекса ГТО. Из них 634 выполнили комплекс на знак отличия, а 199 получили золотой знак. Еще 241 бердчанин был удостоен серебренным знаком, а 194 — бронзовым.