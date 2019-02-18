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Займется спортом к 2024 году каждый второй житель Бердска

Такой показатель определил президент страны в рамках нацпроекта «Демография». Уже сегодня 35,4% бердчан трижды в неделю посещает тренировки.

18.02.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.
 
Займется спортом к 2024 году каждый второй житель Бердска

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Директор отдела физической культуры и спорта Светлана Ашихмина рассказала на совещании в мэрии сегодня, 18 февраля, сообщила, что Бердск стремительно движется вперед по всем спортивным направлениям.

Подкрепила свои слова Светлана Васильевна основными показателями, характеризующими сферу физической культуры — количество систематически занимающихся спортом. К числу спортсменов относятся люди, которые трижды в неделю или по три часа в неделю занимаются спортом.

-Сегодня в Бердске систематически занимаются физической культурой и спортом 35,4 % горожан. По Новосибирской области этот показатель равен 31,6 %. Отмечу, что 2 397 человек — контингент муниципальных спортивных школ, остальное количество охваченных занятиями бердчан — это результат тесного взаимодействия с частными клубами, общественными организациями и филиалами федераций по видам спорта, учреждениям образования и культуры и просто любителям ЗОЖ, — поделилась Светлана Ашихмина.

Сегодня бердская структура спорта состоит из 4 муниципальных спортивных школ, шахматного и туристического центров, 17 общественных организаций и федераций спортивной направленности. В Бердске развивается более 35 видов спорта, а 64 бердчанина входят в состав сборных команд Новосибирской области и России.

-Наш основной функционал — привлечение бердчан к двигательной активности, развитие новых мест и форм работы с различными социально-возрастными группами. Именно здесь мы видим основной потенциал достижения целевого показателя увеличение количества систематически занимающихся спортом к 2024 году до 55 %. А это именно тот показатель, который определен президентом страны и утвержден планами национального проекта «Демография». То есть, каждый второй и даже немного больше бердчанин будет в спорте,  — резюмировала Ашихмина.

Слова докладчица подтвердила цифрами. Так, в 2018 году 994 человек приняли участие в выполнении нормативных испытаний комплекса ГТО. Из них 634 выполнили комплекс на знак отличия, а 199 получили золотой знак. Еще 241 бердчанин был удостоен серебренным знаком, а 194 — бронзовым.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Чтобы полноценно отработать на олигархическую верхушку, дожив до пенсии 65 и 70 лет, каждый второй житель страны должен заняться спортом — издал указ президент.
    — А почему каждый второй?
    — Потому что по статистике именно столько доживут до пенсионного возраста, установленного мною.

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  2. Владимир Головин

    Чем хуже обстоять дела в Бердске с массовой физической культурой и массовым спортом, тем победнее звучат рапорта и отчеты бердских физкультурно-спортивных функционеров!
    Когда же Вы уйметесь в своих фиктивных победных отчетах и займетесь действительной физкультурно-спортивной работой с населением г. Бердска?

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    • Аноним

      светлана, хватит врать и заниматься приписками-это результат тесного взаимодействия с частными клубами и НИ чего общего со спортивными школами

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  3. Kronverk5

    Опять болтовня. И что интересно, соблюдается традиция с советских времён. Т.е. чиновник даёт обещание на такой срок, при котором часть завернёт ласты, а другая часть забудет, что им наобещали.

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