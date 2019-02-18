Голос соблазнил: Дала PIN-код банковской карты по телефону мошеннику жительница Бердска

Начальник бердской полиции Владимир Соколов рассказал о сообщениях и преступлениях, произошедших за минувшую неделю сегодня, 18 февраля, на совещании в горадминистарции Бердска. Так, с 11 по 17 февраля в книге учета сообщений о преступлениях и происшествиях полиции Бердска зарегистрировано 400 сообщений. Только 6 сообщений — настоящие преступления. Оперативно раскрыть удалось четыре преступления, два других — расследуются.

-Одно преступление связано с телефонным мошенничеством. Гражданку по телефону уговорили выдать все номерные данные и PIN-код карты банка, а затем преступники воспользовались деньгами, хранившимися на счету. Второе преступление, которое не удалось раскрыть — это кража имущества, — отрапортовал Владимир Соколов.

Владимир Васильевич сообщил, что на прошлой неделе было совершено особо тяжкое преступление по статье 111 УК РФ, но преступление раскрыто. Личность преступника установлена и он задержан. Кроме того, за неделю составлено четыре административных протокола, связанные с нарушением миграционного законодательства.

На этой неделе полицейские проведут оперативно-профилактические мероприятия. Например, «Дебетор», по взысканию просроченных задолженностей с должников, а также по антитеррористической линии.