Фекалии: Завалили снегом канализационный колодец с подпором в Бердске

Задыхаются от запаха фекалий жители аварийного дома №20 по ул. К. Маркса в Бердске. Сантехники из управляющей компании несколько раз приходили устранять подпор, но не смогли попасть в канализационный колодец — он завален снегом.

— Сотрудники управляющей компании «Жилкомсервис» в сильные морозы сдвинули снег с территории дома №22А по ул. К. Маркса к нашему дому и закрыли канализационный колодец. В нашем доме очень плохо работает канализация. Постоянно топит первый этаж. У людей в квартирах фекалии выливаются в ванны. Сантехникам теперь нужно удалять засор, а они не могут попасть в колодец. Мы уже несколько раз звонили диспетчерам УК «Жилкомсервис» и просили убрать снег с территории нашего дома. Но все остается без изменений, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» жительница дома №20 по ул. К. Маркса Нина Савельева.

По словам руководителя УК «Жилкомсервис» Андрея Гусева, по данной ситуации он не владеет информацией. Но обязательно уточнит, отметил Андрей Борисович.

— Обычно мы реагируем быстро. Если что-то подвинули, то уберем в ближайшее время, — акцентировал Гусев.