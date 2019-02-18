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Драка с гибелью чемпиона России по рукопашному бою попала на видео

Молодой человек набросился на охранника телеграфа после словесной перебранки, а потом сам скончался. (ВИДЕО)

18.02.2019 Фото: vc.com 3 коммент.
 
Драка с гибелью чемпиона России по рукопашному бою попала на видео
В Москве утром 17 февраля произошла драка на проходной здания Центрального телеграфа. Молодой человек устроил драку с охранником после короткой словесной перепалки.

Telegram-канал «Следак шепнул» опубликовал запись с камеры наблюдения, на которой запечатлен момент начала драки.

На кадрах видно, как юноша в капюшоне принимается избивать охранника. Сотрудник ведомственной охраны блокирует удар, но молодой человек не унимается.

В конце концов оба упали на землю. 22-летний Геннадий Павлов, который набросился на охранника, скончался после драки. Точные причины смерти предстоит установить.

Юноша, который полез в драку, оказался чемпионом России по рукопашному бою.

Геннадий Павлов победил на юниорском первенстве, которое проходило в Калуге в мае 2016 года. Юноша сумел одолеть противников в весовой категории до 90 кг.

Источник: ren.tv


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(3) Комментариев

  1. Гость

    Хрупкий какой-то «чемпион» ММА?! Не? =-O

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  2. Эрвин

    Этих новых гладиаторов на до в клетках держать как зверей. И выпускать только на арену на потеху толпе. В нормальном обществе они опасны. И кто их вообще спортсменами назвал?.

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  3. аватар

    В Бердске тоже кружок такой есть в 10 школе.

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