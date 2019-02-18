Драка с гибелью чемпиона России по рукопашному бою попала на видео

В Москве утром 17 февраля произошла драка на проходной здания Центрального телеграфа. Молодой человек устроил драку с охранником после короткой словесной перепалки.Telegram-канал «Следак шепнул» опубликовал запись с камеры наблюдения, на которой запечатлен момент начала драки.

На кадрах видно, как юноша в капюшоне принимается избивать охранника. Сотрудник ведомственной охраны блокирует удар, но молодой человек не унимается.

В конце концов оба упали на землю. 22-летний Геннадий Павлов, который набросился на охранника, скончался после драки. Точные причины смерти предстоит установить.

Юноша, который полез в драку, оказался чемпионом России по рукопашному бою.

Геннадий Павлов победил на юниорском первенстве, которое проходило в Калуге в мае 2016 года. Юноша сумел одолеть противников в весовой категории до 90 кг.

Источник: ren.tv