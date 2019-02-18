Драка с гибелью чемпиона России по рукопашному бою попала на видео

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Хрупкий какой-то «чемпион» ММА?! Не?
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Этих новых гладиаторов на до в клетках держать как зверей. И выпускать только на арену на потеху толпе. В нормальном обществе они опасны. И кто их вообще спортсменами назвал?.
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В Бердске тоже кружок такой есть в 10 школе.
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