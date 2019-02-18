Отключать горячую воду разрешат на срок не более трех дней

Уровень цифровизации российских городов постепенно растет. В процесс вовлекаются не только субъекты РФ, но и госкорпорации и частный бизнес. Сегодня стоит задача создавать уже не отдельные услуги, а формировать и претворять в жизнь концепцию «Умного города» — города будущего.

О новых технологических решениях, таких как распознавание лиц и ситуаций, бронирование парковок и сокращение сроков отключения горячей воды, а также участии бизнеса в этих проектах рассказал «Известиям» в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

–– Технология распознавания лиц, которая войдет в стандарт «Умного города», уже у многих на слуху. Какие новые цифровые «фишки» могут войти в этот стандарт? В каких городах планируется его внедрить?

–– Тема безопасности всегда актуальна и здесь масса технологий, то же распознавание может быть не только лиц, но и распознавание ситуаций. Быстрое движение, неадекватное поведение, скопление людей, оставленные предметы. С помощью видеоаналитики возможно реагировать на ситуации, по сути, в полуавтоматическом режиме, когда не диспетчер смотрит за тысячами камер, а ему выводится на экран конкретная ситуация как проблемная. В ближайшее время у нас будет встреча с концерном «Калашников». Оказывается, у коллег есть целый набор решений «Умного города», которые они в рамках конверсии готовы предлагать для городского хозяйства. Например, видеоанализатор, который они уже предлагают, позволяет в совокупности даже оценить поведение человека, его реакцию и с высокой долей вероятности выявить, с оружием человек идет или без него — как бы его ни прятали. Когда простой человек, не полицейский, идет с оружием, у него другое поведение. Появится возможность выявлять таких людей с помощью новых технологий.

–– Какие еще технологические решения могут применяться в городской среде?

–– Например, технологии умного освещения уже применяются в регионах. Речь идет не только о замене ламп на энергоэффективные, но и об адекватном времени включения и выключения света в зависимости от фактической освещенности — при тумане, в дождь, а не по алгоритмам, как мы привыкли. Сегодня в городах часто видим, что еще светло, но лампочки уже горят, потому что так заложено в нормативах — свет горит с такого-то по такое-то время. По тем кейсам, которые мы видим, более точная настройка времени включения сразу дала эффект — 17% экономии электроэнергии. И это без замены ламп.

Также есть интересный пример «умных остановок» в Нижнем Новгороде. На остановке не только показано, когда прибудет транспорт, есть кнопка экстренного вызова, Wi-Fi и возможность зарядить телефон. Этот проект — один из победителей конкурса ГЧП в номинации «Городской среды».

Стоит отметить «умные светофоры». Эту технологию мы отпилотировали в Воронеже год назад вместе с японскими компаниями. Сегодня российская технология тестируется «Мегафоном» и еще одной нашей компанией в Новосибирске.

Всё это открывает не только рынок, но и новые возможности и инициативы. Сразу появляются разработчики, которые говорят, что тоже могут это сделать. Повестка стала по-настоящему живой, передовой. Это очень круто.

–– Какие технологии планируется применять в ЖКХ? Например, есть ли возможность за счет новых решений сократить сроки отключения горячей воды летом?

–– Да, сейчас идет работа и по внедрению умных технологий в ЖКХ. Разрабатываются технологии, связанные с оптимизацией процессов управления сетями, переключения запорной арматуры, алгоритмами отключения и переключения, которые позволяют радикально сократить сроки отключения горячей воды. В этом очень заинтересованы сами коммунальные компании. Все привыкли, что на две недели отключаем горячую воду. Но за это время коммунальные службы не получают плату и выручку за горячую воду, да и людям некомфортно.

–– На сколько можно сократить сроки отключения?

–– В прошлом году мы экспериментировали с тремя городами. Брали пока не весь город, а большие микрорайоны. Были даже ситуации, где удалось сократить до трех дней. Это не потребовало миллиардных инвестиций, достаточно оказалось «умного» подхода с минимальными вложениями, смарт-решениями, которые позволяют и выручку сохранить, и людям комфорт обеспечить.

–– Вкладывается ли бизнес в этот технологический процесс? Сколько средств уже выделили компании?

–– Мы сейчас считаем, сколько потребуется для модернизации наших городов, — анализируем планы коллег в регионах, оцениваем необходимый объем инвестиций. Часть денег уже сейчас готов вкладывать бизнес — тему активно поддерживал «Ростелеком», «Ростех» и «Росатом». Совместно эти компании создали национальный центр компетенций. Несколько дней назад были подписаны соглашения с «Мегафоном», концерн «Калашников» также хочет участвовать.

–– В какую сумму в итоге оцениваются мероприятия проекта «Умный город» из всех источников: ведомственного проекта Минстроя, паспортов проектов «Информационная инфраструктура» и «Формирование комфортной городской среды»?

–– До конца марта мы должны получить уже утвержденные региональные программы, где будут отражены мероприятия «Умного города» и объем финансирования. Цифра общего объема будет понятна нам в начале апреля. Со своей стороны будем поддерживать субъекты, выделяем большие средства на «Городскую среду», по 2024 год включительно на эти цели уже предусмотрено 269 млрд рублей. Это большие деньги, и условием реализации проекта является факт выполнения мероприятий «Умного города» — не просто благоустройство и конкретные территории, но и мероприятия по цифровизации.

Первым шагом все субъекты Федерации должны будут внедрить платформы вовлечения людей в процессы управления городом. Прежде всего это рейтинговое голосование по объектам городской среды, возможность обратиться с проблемой, с инициативой. Это платформы по аналогии с «Доброделом», «Нашим городом», «Активным гражданином», с «Управляем вместе» в Перми. На эти платформы мы разрешим тратить часть субсидии на «Городскую среду». Всё должно быть автоматизировано — жалоба не должна быть просто жалобой, а сигналом управленческих действий для конкретной службы в городском хозяйстве. На это мы и дадим деньги.

–– Какие санкции будут применяться к регионам, которые не справились с заданием?

–– Штрафы, снижение финансирования на последующие годы.

–– Когда будут утверждены критерии IQ городов? Не могли бы привести их основные примеры?

–– Мы над этим работаем, срок — июль. Думаю, к этому месяцу всё будет подготовлено. Что касается примеров, то сейчас идут дискуссии. Мы хотим сделать такой IQ, который позволял бы оценивать, например, не количество установленных камер, а эффект от этого. Например, количество школьников, добирающихся до школ самостоятельно. Дело в том, что определения, что такое «умный город», в мире нет. Мы формировали собственное представление, изучая весь зарубежный опыт — западный, азиатский, а также российские примеры. А главное — ожидания людей. В итоге подготовили базовые и дополнительные требования к тому, что это такое для России. То же самое будет с IQ.

–– Когда в России заработает новая услуга «Аренда общественных пространств»? Планируется ли определить пилотные муниципалитеты?

–– Мы надеемся, что в паре городов у нас получится это сделать в 2019 году не только для общественных пространств, но и пространств в соцучреждениях. Например, вам нужно провести собрание собственников или движения, и для этого вы сможете арендовать помещение, например, в школе под эту задачу, легально заплатить. Это вопрос дополнительных инвестиций в поддержание инфраструктуры. Еще один пример: вы делаете конкурс танцевального кружка и легально сможете зарезервировать, например, сцену в парке. А город вам обеспечит безопасность, охрану. Почему можно арендовать самокат, велосипед, автомобиль, но нельзя арендовать парк? Это тоже повышает качество жизни в городе, делает нас потребителями городской услуги.

–– Паспорта региональных проектов «Умного города» разными субъектами уже сформированы. Есть ли примеры, которые можно тиражировать на всю Россию?

–– В банке решений «Умного города» уже сейчас 212 решений, 319 городов апробировали. Эти решения, которые отработаны в таких-то городах, не фантазии. «Умные светофоры» — это Воронеж и Новосибирск. Калуга — оцифровка того, что есть в городе, включая деревья и столбы. Уфа — цифровой двойник города в части всей недвижимости и земельных ресурсов, 3D-карта. Технологии безопасного видеонаблюдения — несколько пилотов уже есть. Сейчас активно начинают делать это в Уфе, Екатеринбурге. Недавно мэр Москвы объявил, что технология распознавания лиц будет реализована в городе в 2019 году. Еще вариант — интеллектуальная транспортная модель, автоматизация парковок — это в Белгороде. Мы очень хотим попробовать протестировать технологию бронирования парковок.

–– Реально ли внедрить бронирование парковок в Москве как в крупном мегаполисе?

–– Мы предложим Москве тоже это сделать, в столице очень сильная и профессиональная команда, для нас важно их мнение. Мы понимаем, что в Москве сейчас задача — сократить число автомобилей в городе, а не сделать парковку более привлекательной, поэтому не факт, что для нее эта технология сейчас актуальна. Обязательно обсудим.

–– Как эта технология будет выглядеть на практике? Это будет мобильное приложение? Посмотрел в смартфоне свободные парковки, забронировал, приехал?

–– Да. Но пока это не так просто, потому что тот, кто ставит автомобиль на парковку без приложения, тоже должен понимать, какое место забронировано. Сложность не в том, чтобы забронировать, а в том, чтобы никто чужой на ваше место не встал, — как за минимальные деньги обеспечить информирование о том, что это место занято. И если все-таки встал, то заплатит такой же штраф, как за незаконную стоянку. Приложение создать просто, а внедрить систему правоотношений, административной ответственности и прочее — сложней.

–– Готов ли иностранный бизнес участвовать в таких проектах?

–– Да, они готовы инвестировать. Предоставляют как свои решения, так и вкладываются финансово. Цифру таких инвестиций сейчас не назовем, но многие компании видят для себя Россию как долгосрочный и очень привлекательный рынок умных технологий.

–– «Умный городской транспорт» подразумевает внедрение интеллектуальной транспортной модели города, учитывающей общественный транспорт, движение на улицах, проезд частного транспорта. Как это будет работать на практике?

–– Транспортная модель города — это анализ потоков в реальном времени на основании данных, а не ощущений. Транспортная модель городов сейчас часто основана на данных, полученных 10, 20 или 30 лет назад. И во многих городах моментальный эффект можно достичь, если перестроить схему движения: где-то сделать одностороннее движение, изменить регулирование перекрестков, где-то даже сузить полосы. С помощью «Яндекс.Карт» и навигации, данных сотовых операторов можно получить данные о движении в городе, есть даже технология, которая фиксирует данные о количестве людей на остановках. Если в городе стоит система фото- и видеофиксации, берутся и их данные по количеству личного транспорта. В результате ты понимаешь, в какой момент и где происходят заторы, как эти движения перенаправить. Это первое, что нужно и можно сделать.

Второе — это интеллектуальное управление дорожным движением через, например, систему «умных светофоров», чтобы никакой человеческий фактор не влиял. В Воронеже это интернет вещей: светофоры сами между собой обмениваются информацией и сами настраиваются. Происходит самообучение техники, а не управление в ручном режиме.

Данные по пассажиропотоку, полученные с помощью единых проездных, как минимум также дают возможность городу понимать: здесь лучше маршрутки заменить и пустить автобус. Это будет эффективнее, правильнее.

Тема парковочных пространств — это такая же важная история, как транспортная модель. Парковки есть там, где затрудняют движение, но их нет там, где они нужны. Мы пока без цифровых технологий часто принимаем решение из градостроительных нормативов, на ощущениях. Но жизнь совсем другая. Не анализируя данные, — а чтобы анализировать, их надо собирать — тяжело выстраивать систему управления дорожным движением. От этого многие заторы и происходят, а не от того, что машин много.

–– Когда мы будем жить в стране и городе, где всё будет работать как часы? Это перспектива десятилетий?

–– Год назад на форуме в Сочи мы только рассуждали и обсуждали, применима ли в России идеология Smart City. Всего год спустя мы уже обсуждаем реальные кейсы. Очень надеюсь, что за пять лет мы сможем изменить качество жизни в наших городах. За эти годы, конечно, появится еще много изобретений и инноваций и будут всё новые и новые толчки развития. Но я уверен, что точка невозврата пройдена. В развитии городов заинтересован и бизнес, и крупные госкорпорации, и губернаторы и мэры, и мы с вами как люди, которые хотят другого качества жизни. Наши потребительские запросы растут с каждым днем — это хорошо. Всё это толкает нас, нашу страну вперед. И проект «Умный город» не может принести негатив. Может что-то не получиться, но это значит, что останется как было. Но если получится реализовать задуманное — это будет очень круто.

Источник: iz.ru