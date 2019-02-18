Трамп признался в доверии к Путину

Экс-заместитель и бывший и. о. директора ФБР Эндрю Маккейб, который, по его собственному признанию, инициировал два дополнительных расследования в отношении президента США Дональда Трампа, рассказал в интервью CBSNews о своих беседах с американским лидером — в том числе о северокорейской ядерной программе.

По словам разведчика, хозяин Белого дома фактически признавался, что в этом вопросе больше доверяет президенту России Владимиру Путину, чем докладам собственных спецслужб.

Так, Дональд Трамп заявлял, что не верит в наличие у Пхеньяна межконтинентальных баллистических ракет, которые были бы способны достичь американской территории.

«Он не верил в это, поскольку президент Путин сказал ему, что у северокорейцев нет таких ракет. Представители разведки на брифинге настаивали, что это не соответствует ни одному из показаний американских спецслужб или правительства, на что Трамп ответил: «Мне нет до этого дела. Я верю Путину», — цитирует американского президента Маккейб.

Он также подтвердил, что в минюсте США всерьез рассматривали возможность отстранения Трампа на основании 25-й поправки к конституции после того, как тот снял с должности директора Федерального бюро расследования Джеймса Коми весной 2017 года. Впоследствии по обвинению в лжесвидетельствовании должности лишился и Маккейб, которого Дональд Трамп назвал «позором для разведки и Америки».

«Опозоренный замдиректора ФБР Эндрю Маккейб изображает из себя «маленького несчастного ангела», однако он сыграл свою роль в скандале с Хиллари (имеется в виду взлом серверов Демпартии — прим. РГ) и в мистификации «российского досье», — написал тогда Трамп у себя в Twitter.

Источник: РГ