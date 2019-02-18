Трамп признался в доверии к Путину

Экс-заместитель и бывший и. о. директора ФБР Эндрю Маккейб, который, по его собственному признанию, инициировал два дополнительных расследования в отношении президента США Дональда Трампа, рассказал в интервью CBSNews о своих беседах с американским лидером — в том числе о северокорейской ядерной программе.
По словам разведчика, хозяин Белого дома фактически признавался, что в этом вопросе больше доверяет президенту России Владимиру Путину, чем докладам собственных спецслужб.
Так, Дональд Трамп заявлял, что не верит в наличие у Пхеньяна межконтинентальных баллистических ракет, которые были бы способны достичь американской территории.
«Он не верил в это, поскольку президент Путин сказал ему, что у северокорейцев нет таких ракет. Представители разведки на брифинге настаивали, что это не соответствует ни одному из показаний американских спецслужб или правительства, на что Трамп ответил: «Мне нет до этого дела. Я верю Путину», — цитирует американского президента Маккейб.
Он также подтвердил, что в минюсте США всерьез рассматривали возможность отстранения Трампа на основании 25-й поправки к конституции после того, как тот снял с должности директора Федерального бюро расследования Джеймса Коми весной 2017 года. Впоследствии по обвинению в лжесвидетельствовании должности лишился и Маккейб, которого Дональд Трамп назвал «позором для разведки и Америки».
«Опозоренный замдиректора ФБР Эндрю Маккейб изображает из себя «маленького несчастного ангела», однако он сыграл свою роль в скандале с Хиллари (имеется в виду взлом серверов Демпартии — прим. РГ) и в мистификации «российского досье», — написал тогда Трамп у себя в Twitter.
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Ну что,неплохо,неплохо президент Трамп раскидывает своих приближённых,которые дают ему фальшивые советы
И то,что он стал больше доверять нашему президенту В.Путину,так это тоже радует меня…
Единственный недостаток у Трампа,так это то,что он всеми методами хочет затормозить «Северный поток -2».А это связано с тем,что он /точнее Америка/,очень хотят продавать свой сжиженный газ Европе.Ну поживём — увидем,чем это всё закончится.
Человек —-
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Вопрос: Трамп верИТ Путину или верЕН Путину?
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Агент ГРУ Трамп ещё никогда не был так близок к провалу
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Трамп наш Жалко его на второй срок не изберут, а то и вовсе погонят в зашей
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Конечно, лучше бы Америкой правил мягкотелый гей Обама. Всё меньше бы было проблем.
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Да пусть хоть замуж его Путин возьмёт. В америке однополые разрешены. Это никак не отразится на сотне миллионов россиян.
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Почему Трамп должен ненавидеть путина? Путин всё делает, что от него требуют. Деньги хранит в западных и США банках. Позволил олигархату офшоры, давит народы России налогами, ценами, омонам, создает Торы, гонит сырье за границу, уничтожает школу, медицину, науку, плевал на развитие производства, что там еще?
Как такого путина Трампу не любить.
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