Упасть в открытый колодец рискуют дети в Микрорайоне Бердска

Создает опасность открытый канализационный колодец, огражденный хлипкой конструкцией из трех тоненьких дощечек, в Микрорайоне Бердска.

— Колодец расположен рядом с домом №22 в Микрорайоне. Его огородили смешной конструкцией из трех тонких досок. Днем она еще послужит опознавательным знаком. Но вечером, темнеет сейчас рано, любой ребенок может туда свалиться. Тем более, что расположен люк в районе пешеходного трафика, — пожаловалась «Курьер. Среда. Бердск» бердчанка Елена Дмитриевна.

По словам замдиректора КБУ по строительству Александра Алексеенко, существует большая проблема с крышками от канализационных колодцев — их постоянно воруют. Сотрудники КБУ без конца подают заявления по этому поводу в полицию. Но крышки продолжают снимать. И огораживать колодцы приходится в экстренном порядке. На данный колодец сотрудники КБУ обратят внимание, заверил Алексеенко.