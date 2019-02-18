Один дома: Спасатели освободили 3-летнего малыша из запертой квартиры в Бердске

Деблокировали двери в квартиру и обеспечили доступ матери к 3-летнему ребенку спасатели в Бердске.

С начала 2019 года спасатели уже несколько раз открывали двери в квартиры, за которыми оставались маленькие дети. Ситуация схожи: взрослые вышли ненадолго (в магазин, вынести мусор, к соседям), а когда возвращались, то не могли открыть дверь.

Так было и в случае матери и ее 3-летнего малыша. Утром 16 февраля мама вышла из квартиры многоэтажки в Микрорайоне, а попасть назад уже не смогла, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель поисково-спасательного отряда (ПСО), дислоцированного в Бердске, Наталья Дмитриева.

Бердчанка обратилась за помощью к спасателям, которые незамедлительно прибыли на место, деблокировали дверь и первыми вошли в квартиру. Малыша они нашли в полном здравии и передали его в руки матери. От медицинской помощи мать отказалась.

Спасатели напоминают бердчанам, что когда в семье растет малыш, замки на входных дверях должны быть надежными. А щеколда должна быть расположена на том уровне, до которого детям не дотянуться.