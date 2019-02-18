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«Незаконный» злаковый хлеб выведут из тени

Роскачество в 2019 году выходит на глобальное исследование данной категории хлеба.

18.02.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Незаконный злаковый хлеб выведут из тени

Нет стандартов на выпечку злакового хлеба

В этом году Роскачество проведет масштабную работу — исследует злаковый и цельнозерновой хлеб, установит правила игры для его производителей.

Об этом рассказал «Российской газете» на полях Российского инвестиционного форума в Сочи глава Роскачества Максим Протасов.

«Часть здорового питания — это злаковый хлеб из цельной муки, с добавлением различных злаков. Каждый год статистика, которую мы получаем из торговых сетей, показывает, что доля продаж такого хлеба растет. Но никакой регламентации этого продукта в России нет», — говорит Максим Протасов.

Нет понятия «злаковый хлеб», никаким документом не определено, из чего он должен изготавливаться, в каком случае на упаковке можно написать, что хлеб цельнозерновой или злаковый.

«Роскачество в 2019 году выходит на глобальное исследование данной категории. Мы внимательно посмотрим, какие злаковые хлеба уже пекутся в России, изучим международные стандарты, четко сформулируем требования для такого хлеба. Разработаем для него национальный стандарт и предложим закрепить его в нормативной базе», — сказал Максим Протасов.

Источник: РГ


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