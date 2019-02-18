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Медведев отказался изымать сверхдоходы у бизнеса

Глава правительства также пообещал, что предпринимателей не будут из-под палки заставлять финансировать нацпроекты.

18.02.2019 Фото: en.kremlin.ru Один комментарий
 
Медведев отказался изымать сверхдоходы у бизнеса

Дмитрий Медведев

Сообщения об имевшихся у государства планах изымать сверхдоходы у крупного бизнеса не соответствуют действительности, заверил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

В ходе интервью программе «Итоги недели» телеканала «НТВ», глава правительства отреагировал на фразу ведущей о том, что «бизнесу сначала обещали забрать сверхдоходы, потом вовлечь в инвестиционные проекты: государство добавит денег, только инвестируйте».

«Нет, тут никто им не обещал ничего забирать», — сказал премьер.
В ответ на слова ведущей о том, что эта возможность обсуждалась, Медведев сказал: «Это — неверная трактовка».

Летом 2018 года стало известно, что помощник президента РФ Андрей Белоусов направил президенту письмо, в котором сформулировал меры по изысканию дополнительных доходов в размере более 500 млрд рублей ежегодно за счет прибыли 14 компаний горнодобывающей, металлургической, химической и нефтехимической отраслей. Средства предполагалось направить на финансирование мер из майского указа президента о стратегических задачах развития до 2024 года.

К 24 августа, когда состоялась встреча чиновников и РСПП, идея Белоусова претерпела сильные изменения: обсуждалось уже вовлечение бизнеса в приоритетные для государства инвестпроекты, а не налоговые изъятия. Тогда власти и бизнес договорились создать рабочую группу по содействию реализации новых инвестпроектов во главе с руководителем РСПП Александром Шохиным и первым вице-премьером Антоном Силуановым.

В нацпроекты по своей воле
Глава правительства также подчеркнул, что участие бизнеса в реализации нацпроектов должно основываться на рыночных принципах.

«Эти внебюджетные деньги мы из-под палки никого не заставим дать», — отметил Медведев. По его словам, бизнес должен почувствовать интерес к участию в нацпроектах.

«Государственно-частное партнёрство только тогда интересно, когда бизнес понимает, что, в конечном счёте, он может на этом зарабатывать. Это нормально, это же бизнес. Поэтому мы должны создавать привлекательные условия», — пояснил он.

В связи с этим Медведев сказал, что правительство уже создало такие условия.

«Уже сейчас отобраны десятки проектов на очень значительные суммы. Всего бизнес там… Я даже не хочу эту цифру называть — она слишком заоблачная, но уже сейчас на рассмотрении находятся бизнес-проекты на общую сумму порядка 12 трлн рублей», — сказал глава правительства.

Кроме того, глава правительства подчеркнул, что «самое главное — не напугать бизнес».

«И это задача государства — создать разумные, комфортные условия. Но в то же время не позволить, извините, сесть на шею. Когда нам говорят: мы это сделаем, но вы нам за это заплатите обязательно 100 рублей… А мы не можем заплатить эти 100 рублей, у нас на этот проект есть только 50 рублей. Значит, нужно искать компромиссы и достигать их. После этого возникнет полноценное государственно-частное партнёрство», — пояснил Медведев.

Источник: Интерфакс


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(1) Комментарий

  1. Гость

    Зачем лишать доходов самого себя. Все логично, к чему все это обсуждение.

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