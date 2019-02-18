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Суперлуние увидят 19 февраля жители Бердска

Во время восхода Луна появляется над горизонтом огромной и очень красивой. Этот эффект называется лунной иллюзией. Есть мнение, что Луна влияет на психику.

18.02.2019 Фото: Википедии Нет комментариев
 
 

Суперлуние увидят 19 февраля жители Бердска

Жители многих стран стали свидетелями уникального астрономического явления. В небе над Землей можно видеть «кровавую суперлуну»

Суперлуние — это редкий момент совпадения полнолуния и максимального приближения Луны к земле. Следующее суперлуние произойдет 19 февраля 2019 года.

Луна вращается вокруг земли и один оборот занимает 29,5 дней. Вращение происходит по эллиптической орбите и поэтому один раз в 29 дней Луна максимально близко (Перигей) к земле и один раз максимально далеко (Апогей).

19 февраля мы увидим полную Луну, и она в этот момент в Перигее (максимально близко к Земле). Этот же термин применяют и для новой Луны. То есть когда новолуние (мы не видим Луну) и она максимально близко к земле, то это называется так же.

Так как должны совпасть несколько факторов, то суперлуние — довольно редкое событие.

Что происходит во время суперлуний

Во-первых, Луна на небе становится максимально большой и яркой. В ночь суперлуния вы можете наблюдать максимально большую Луну. При этом следует помнить, что в момент восхода Луны над горизонтом возникает оптическая иллюзия и Луна видится очень большой. Это не связано с суперлунием.

Во-вторых, максимально приближение Луны влияет на приливы и отливы, они в этот день самые большие.

Также согласно статистических исследований полнолуние влияет на психологическое и физическое состояние человека и поэтому в дни суперлуния это влияние должно быть максимальным. Однако, это только теория, которая еще нуждается в доказательствах и исследованиях.

В суперлуние размер Луны визуально больше примерно на 7% и на 16% ярче, чем при средней полной луне. Зимой земля подходит ближе к солнцу и во время суперлуния солнце своей силой гравитации сильнее притягивает Луну к Земле. Поэтому зимние суперлуния визуально больше летних.

Во время восхода Луны она появляется над горизонтом и кажется огромной и очень красивой. Это происходит потому, что визуально она находится на фоне элементов пейзажа и мы можем сравнить ее размер с привычными элементами — деревьями, зданиями, горами и т.п. Этот эффект называется лунной иллюзией.


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