Умер хоккеист во время матча в Новосибирске

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Сначала учится матчасть, потом набивается текст.
Всё элементарно просто: хоккей не тот вид спорта, который приносит здоровье. Но даже, если хоккей очень нравится, то нужно хотя бы минимально режимить, следить за рационом, кататься, как минимум 3 раза в неделю, а не только собираться на игры.
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Ну а какой вид спорта приносит здоровье? Неужели шахматы?
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К примеру, лыжные аэробные прогулки.
Насчёт шахмат — не надейтесь, вряд ли осилите. Тем более, что там нервные нагрузки и бывают детские слёзы в случае обидного проигрыша и взрослое курение «Беломора» по ходу.
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