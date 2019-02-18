Умер хоккеист во время матча в Новосибирске

Накануне вечером в ЛДС «Родник» в Калининском районе Новосибирска в ходе встречи между любительскими командами умер хоккеист, сообщает АСТ-54.

Как рассказал читатель паблика, 55-летнему вратарю одной из команд неожиданно стало плохо.

«Скорая помощь дежурила – без врачей подобные матчи просто не проходят, прибыли сразу, но помочь уже ничем не смогли – мужчина скончался», – отметил очевидец.

Из-за трагедии матч был отменен.

В Новосибирске следователи устанавливают обстоятельства смерти хоккеиста, сообщили 18 февраля в региональном управлении Следственного комитета.

-17 февраля 2019 года во время любительского матча в хоккей, проходившего в ЛДС «Родник» в Калининском районе города Новосибирска, скончался 55-летний хоккеист. По данному факту следователем Заельцовского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки. В настоящее время следователем назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в СК.