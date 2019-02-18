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Умер хоккеист во время матча в Новосибирске

55-летнему вратарю одной из команд неожиданно стало плохо прямо на льду. «Скорая» не смогла его спасти. СК начал проверку по факту смерти.

18.02.2019 Фото: АСТ-54 4 коммент.
 
Умер хоккеист во время матча в Новосибирске

Из-за трагедии матч отменили

Накануне вечером в ЛДС «Родник» в Калининском районе Новосибирска в ходе встречи между любительскими командами умер хоккеист, сообщает АСТ-54.

Как рассказал читатель паблика, 55-летнему вратарю одной из команд неожиданно стало плохо.

«Скорая помощь дежурила – без врачей подобные матчи просто не проходят, прибыли сразу, но помочь уже ничем не смогли – мужчина скончался», – отметил очевидец.

Из-за трагедии матч был отменен.

В Новосибирске следователи устанавливают обстоятельства смерти хоккеиста, сообщили 18 февраля в региональном управлении Следственного комитета.

-17 февраля 2019 года во время любительского матча в хоккей, проходившего в ЛДС «Родник» в Калининском районе города Новосибирска, скончался 55-летний хоккеист. По данному факту следователем Заельцовского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки. В настоящее время следователем назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в СК.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Спорт до добра не доводит и снова добрым словом пенсионную реформу хрен с маслом удастся с государства получить на отметке 62-63 кандидаты будут покидать гонку за ПЕНСИЕЙ .

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    • Аноним

      Сначала учится матчасть, потом набивается текст.
      Всё элементарно просто: хоккей не тот вид спорта, который приносит здоровье. Но даже, если хоккей очень нравится, то нужно хотя бы минимально режимить, следить за рационом, кататься, как минимум 3 раза в неделю, а не только собираться на игры.

      Thumb up 5 Thumb down 8

      • Аноним

        Ну а какой вид спорта приносит здоровье? Неужели шахматы? ;)

        Thumb up 4 Thumb down 2

        • Аноним

          К примеру, лыжные аэробные прогулки.
          Насчёт шахмат — не надейтесь, вряд ли осилите. Тем более, что там нервные нагрузки и бывают детские слёзы в случае обидного проигрыша и взрослое курение «Беломора» по ходу.

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