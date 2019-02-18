Семь поликлиник построит частный инвестор в Новосибирской области

Новосибирская область подписала соглашение о строительстве семи поликлиник

До 2022 года в Новосибирске будет построено семь поликлиник общей мощностью почти семь тысяч посещений в смену. Соглашение о государственно-частном партнёрстве по реализации проекта строительства, финансирования и технического обслуживания сети современных медицинских учреждений подписано в рамках Российского инвестиционного форума-2019.

Подписи под документом в присутствии губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и председателя Совета директоров АО «Группа «ВИС» Игоря Снегурова поставили министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов и член Совета директоров АО «Группа «ВИС» Сергей Ромашёв.

Частным партнёром проекта после проведения конкурсных процедур определена ООО «Седьмая инвестиционная компания», входящая в группу «ВИС», сообщили в пресс-службе регионального правительства. Объём инвестиций составит около 8 млрд рублей. Проект является первым крупным ГЧП-проектом в сфере здравоохранения в России, структурированным в рамках федерального закона о государственно-частном партнёрстве № 224-ФЗ, и самым масштабным в России в части реализации первичной медицинской помощи.

Соглашением предусмотрено оснащение поликлиник оборудованием нового поколения, включая комплексы для компьютерной томографии МРТ, маммологические системы, УЗИ и рентгенологические аппараты. Новые учреждения здравоохранения позволят применять инновационные медицинские технологии, обеспечить доступность диагностических и профилактических обследований, создать в перспективе региональный клинический дата-центр.

Реализация соглашения, отметил во время подписания губернатор Андрей Травников, позволит значительно сократить дефицит медицинской инфраструктуры в областном центре. В бюджете 2019 года средства на проекты в рамках государственно-частного партнёрства предусмотрены. Новые учреждения позволят обеспечить доступность и повысить качество оказываемой медицинской помощи, в том числе с учётом перспективного роста численности населения в строящихся микрорайонах г. Новосибирска (Плющихинского микрорайона, жилмассивов «Выборный», «Ключ-Камышенское плато», «Береговой», «Акатуйский» и др.). В поликлиниках будут внедрены современные медицинские технологии и применено оборудование нового поколения.

Игорь Снегуров подчеркнул, что у группы «ВИС» уже наработан успешный опыт применения этого механизма в социальной сфере. «ВИС» полностью завершила проект создания сети детских образовательных учреждений на Ямале, введены в строй 4 социальных объекта в Якутии, ещё 8 откроется в этом году. Всё это стало возможным благодаря привлечению частных инвестиций и взаимовыгодному сотрудничеству государства и бизнеса.

Напомним, что в региональную систему здравоохранения будут вложены значительные суммы благодаря приоритетному национальному проекту «Здравоохранение». С 2019 по 2024 годы на реализацию этого нацпроекта в общей сложности будет направлено 35,2 млрд рублей. Планируется, во-первых, формирование новой для нашей области инфраструктуры санавиации. Новосибирская область одной из первых получила спецтехнику – вертолёт МИ-8, который оснащён современным оборудованием для диагностики и оказания медицинской помощи во время полёта.

Во-вторых, кроме строительства семи поликлиник в рамках проекта ГЧП, запланировано строительство восьмой – на основании концессионного соглашения, а также 187 фельдшерско-акушерских пунктов в муниципальных районах. Только в 2019 году будет построен 31 новый ФАП в районах области. В-третьих, переоснащение двух Региональных сосудистых центров, 12 первичных сосудистых отделений, создание ещё одного регионального сосудистого центра на базе Центральной клинической больницы. Четвёртая масштабная задача: создание 16 центров амбулаторной онкологической помощи в многопрофильных больницах и крупных поликлиниках, переоснащение отрасли по этому направлению. Кроме того, необходимо завершить строительство перинатального центра и приступить к строительству областного онкоцентра.