Улицу Рогачева кадастровой стоимостью 1 рубль внесли в имущество Бердска

Исполняющий обязанности мэра Бердска на время отпуска Евгения Шестернина его зам Владимир Захаров 14 февраля подписал постановление о включении в реестр муниципального имущества города земельного участка на ул. Рогачева.

В муниципальную казну Бердска земельный участок (вид разрешенного использования: земельные участки, улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, переулков, проездов, тупиков) — всю улицу Рогачева от ул. Боровой до ул. Горького. Площадь: 30 094 кв. метров . Кадастровая стоимость: 1 (один) рубль.

Соответствующее изменение отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Бердска внесет в реестр муниципального имущества города.