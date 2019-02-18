НДС, рост тарифа и холодная зима повлияли на счет за отопление по 1/12 в Бердске

Познакомились с заместителем директора Комбината бытовых услуг по экономике и финансам Олегом Новичонок и коммерческим директором предприятия Семеном Лапицким депутаты, входящие в состав промышленного комитета в минувшую пятницу, 15 февраля.

Народные избранники не упустили шанса и расспросили представителей КБУ о расчете платы за отопление по 1/12. Депутатов интересовало, возвращаются ли деньги в случае, если горожане переплатили за тепло.

Напомним, что опыт расчета по системе 1/12 пришел массового впервые в Бердск в 2018 году, но горожане не были готовы к нововведениям и это показал январь 2019 года, когда владельцам квартир пришлось заплатить за тепло в два-четыре раза больше.

— Мы столкнулись с волной возмущения как раз тогда, когда начали переход на самостоятельную работу. Перерасчет возможен как в плюс, так и в минус. УК «Сибирский стандарт» раньше начала такую практику расчета. Вот как раз в 2017 году управляющая компания делала перерасчет в минус. Мы готовим некую информационную памятку для абонентов, чтобы бердчанам было понятна система начисления по 1/12. Но сегодня спрос с управляющих компаний. Заранее предвидя перерасчет, нужно было разъяснять жителям раньше, чтобы снять сегодняшнюю социальную напряженность. Они обязаны доводить эту информацию до населения. Не доработали. Важно понимать, что начислением и перерасчетом занимается не только КБУ, но и управляющие компании. Люди задают вопрос: как платеж пересчитывался. Здесь мы за управляющие компании объяснить не можем — они должны разъяснять, почему и как производились расчеты за тепло, — сообщил Семен Лапицкий.

Финансисты КБУ объяснили, что увеличение платежа связано с повышением тарифа на 1,7%, холодной зимой, а также повышением НДС на 2%. Семен Лапицкий и Олег Новичонок согласились, что схема 1/12 не совсем удобна. Так, с точки зрения поставщика ресурса, за энергию, предоставленную в декабре с учетом холодной зимы кредиторская задолженность сразу выросла на 100 млн рублей.

А вот с точки зрения ведения хозяйственной деятельности новая система расчета играет коммунальщикам на руку: появляется возможность расчета с контрагентами, которые летом ремонтируют коммунальные сети.