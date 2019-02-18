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НДС, рост тарифа и холодная зима повлияли на счет за отопление по 1/12 в Бердске

Коммунальщики признают: управляющие компании не проинформировали граждан должным образом о перерасчете за прошлогоднее тепло, тем самым вызвали волну возмущения.

18.02.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 6 коммент.
 
НДС, рост тарифа и холодная зима повлияли на счет за отопление по 1/12 в Бердске

Бердчане не были готовы к огромному платежу за тепло

Познакомились с заместителем директора Комбината бытовых услуг по экономике и финансам Олегом Новичонок и коммерческим директором предприятия Семеном Лапицким депутаты, входящие в состав промышленного комитета в минувшую пятницу, 15 февраля.

Народные избранники не упустили шанса и расспросили представителей КБУ о расчете платы за отопление по 1/12. Депутатов интересовало, возвращаются ли деньги в случае, если горожане переплатили за тепло.

Напомним, что опыт расчета по системе 1/12 пришел массового впервые в Бердск в 2018 году, но горожане не были готовы к нововведениям и это показал январь 2019 года, когда владельцам квартир пришлось заплатить за тепло в два-четыре раза больше.

— Мы столкнулись с волной возмущения как раз тогда, когда начали переход на самостоятельную работу. Перерасчет возможен как в плюс, так и в минус. УК «Сибирский стандарт» раньше начала такую практику расчета. Вот как раз в 2017 году управляющая компания делала перерасчет в минус. Мы готовим некую информационную памятку для абонентов, чтобы бердчанам было понятна система начисления по 1/12. Но сегодня спрос с управляющих компаний. Заранее предвидя перерасчет, нужно было разъяснять жителям раньше, чтобы снять сегодняшнюю социальную напряженность. Они обязаны доводить эту информацию до населения. Не доработали. Важно понимать, что начислением и перерасчетом занимается не только КБУ, но и управляющие компании. Люди задают вопрос: как платеж пересчитывался. Здесь мы за управляющие компании объяснить не можем — они должны разъяснять, почему и как производились расчеты за тепло, — сообщил Семен Лапицкий.

Финансисты КБУ объяснили, что увеличение платежа связано с повышением тарифа на 1,7%, холодной зимой, а также повышением НДС на 2%. Семен Лапицкий и Олег Новичонок согласились, что схема 1/12 не совсем удобна. Так, с точки зрения поставщика ресурса, за энергию, предоставленную в декабре с учетом холодной зимы кредиторская задолженность сразу выросла на 100 млн рублей.

А вот с точки зрения ведения хозяйственной деятельности новая система расчета играет коммунальщикам на руку: появляется возможность расчета с контрагентами, которые летом ремонтируют коммунальные сети.


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(6) Комментариев

  1. BouH

    Редакция свяжитесь с КБУ и депутатами пусть объяснят:
    1 Зима была холодной в первой половине 2018 и тепло поставлялось по цене до повышения тарифа,а платить должны по новому тарифу.
    2Перерасчет проводится за прошлый год,причём тут НДС 20%?

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  2. Аноним

    Может просто уже пора КБУ опубликовать разницу в объемах потребления 2017/18 по каждому МКД, а не стрелки переводить на УК?
    Почему выставленная корректировка за тепло 2018 народ должен оплачивать по тарифам 2019?

    В Бердске получается, что «прямые платежи» и «прямые договора» — только чтоб деньги с народа собирать, а в случае возмущения жителей — свалить все на УК, которая коммунальными платежами и начислениями не занимается.

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  3. Гость Очередной

    Эта песня хороша — начинай сначала…
    Давайте уже поболтаем за концессию ;)

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  4. ой

    А в чес холодная зима? Где холод?
    Реально холодных дней было 10 за всю зиму, в остальном зима была теплая.
    Может теперь ориентируются относительно Краснодарского края.
    А так получается странная схема, сказали, что холодная зима и все, все стали должны.

    Давайте определение холодная зима проговорим сразу, а не потом и желательно в цифрах.

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    • Гость Очередной

      Справка
      По официальным данным Гидрометцентра, средняя температура за месяц в отопительный период 2017 года составила 12,3 градуса мороза. В 2018 году средняя температура за месяц составила минус 19,5 градусов. Соответственно коммунальщикам приходилось повышать температуру теплоносителя, чтобы батареи были горячими и держали комфортную «погоду в доме». Отсюда и доначисление.

      Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/02/13/405963-pereraschet-za-proshlogodnee-teplo-rezko-uvelichil-summy-v-platezhkax-zhitelej-berdska

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  5. Аноним

    Холодная зима ….? сколько дней ??

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