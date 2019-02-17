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Срочно требуется нужник: С приходом оттепели остановка «Юбилейный» превратилась в зловонное место

За самой остановкой вид ещё тот.

17.02.2019 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал пассажир:
Большая просьба к администрации города, поставьте туалет для водителей маршруток и автобусов на конечной остановке Юбилейный . С приходом оттепели остановка превратилась в зловонное место , находиться рядом невыносимо, приходится отходить ближе к проезжей части. За самой остановкой вид ещё тот.


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