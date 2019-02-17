Срочно требуется нужник: С приходом оттепели остановка «Юбилейный» превратилась в зловонное место

В рубрику «Сообщи свои новости» написалБольшая просьба к администрации города, поставьте туалет для водителей маршруток и автобусов на конечной остановке Юбилейный . С приходом оттепели остановка превратилась в зловонное место , находиться рядом невыносимо, приходится отходить ближе к проезжей части. За самой остановкой вид ещё тот.