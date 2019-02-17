В горькой жизни глубинной Тани не виноваты Романовы, Ленин-Сталин, Горбачёв-Ельцин

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Гость:
Я видел это интервью на ютубе еще в 2018, до этой статьи , но впечатление от рассказа девочки по прежнему тяжелое ….К чему в стране пришли за эти 19 лет?
» У юной гражданки России жизнь кончилась, не начавшись.
В интернете есть YouTube, а в YouTube есть видео, а на видео — девочка Таня из русской глубинки. Таня рассказывает о своей жизни и своих мечтах. Ей лет пятнадцать — значит, она родилась в начале 2000-х годов. И кроме сегодняшней, другой власти она не знает. Не рассказывайте ей, как плохо правили Романовы, в чём виноваты Ленин-Сталин, как ошибались Хрущёв-Брежнев, что натворили Горбачёв-Ельцин…
Было бы правильно начинать рабочий день в Кремле, в Госдуме, в Следственном комитете, в генеральских и губернаторских кабинетах с этих пяти минут, с девочки Тани — с её слов, её глаз, её слёз.
Зрелище непростое. Важным начальникам смотреть будет неприятно. Поэтому хорошо бы телефоны у них отобрать, руки пристегнуть наручниками к подлокотникам кресел, а в глаза вставить спички — чтоб не зажмурились. Вдруг у них совесть проснётся…
За кадром мужской голос задаёт вопросы, а в кадре девочка Таня с удивительно чистым, честным, наивным лицом. Вот этот диалог:
— О чём мечтаешь?
— Хочу идти продавцом-консультантом, у меня такая мечта с детства. Хочу постараться.
— А мама с папой кем у тебя работают?
— Мама у меня никем не работает, а отец работает кочегаром. У них даже не было свадьбы, они живут так в браке.
— Вы живёте вместе одной семьей?
— Нет. Мы сейчас живем с матерью, а отец живёт в Городовике. Мы раздельно, потому что отец там работает.
— Если мама нигде не работает, на что же вы живёте?
— Зимой пока на детские помаленьку перебиваемся, а летом носим ягоды, сдаём. А зимой так перебиваемся. Запасы, что-то делаем с лета.
— Мама по профессии кто?
— Раньше она здесь работала в колхозе дояркой, а теперь вообще работы нет.
— Сколько лет мама не работает?
— Давно, когда колхозы сократили.
— Ягоду вы какую собираете?
— Клюкву, чернику — и всё.
— Сколько стоит ведро ягод?
— Сначала ягода стоит где-то по 60 рублей (ведро! — А.М.), а потом цена начинает расти, бывает даже до 110 доходит.
— А на какую сумму вы живёте в месяц?
— 450 рублей.
— 450 рублей в месяц?!
— Да.
— Что на эти деньги можно купить?
— Ничего. И ещё надо заплатить за свет.
— У тебя счастливое детство
— Нет, конечно.
(Девочка закрывает ладонями лицо и долго плачет. Ни рыданий, ни даже всхлипываний, она плачет совершенно беззвучно. Потом не выдерживает, встаёт, отстёгивает микрофончик и уходит плакать туда, где её никто не увидит. Потом возвращается. Закадровый мужской голос продолжает допрос.)
— Почему ты заплакала? Я какой-то неприятный вопрос тебе задал?
— Нет. Очень жалко за маму, потому что нигде не работает, воспитывала нас двоих с Тамаркой, доход маленький…
— Тамарка — это сестра?
— Да. Сейчас она устроилась в Питере, работает. По возможности деньги нам высылает, помогает. Как бы вот так и живём.
— Как ты думаешь, ты хорошей женой будешь, когда вырастешь?
— Думаю, что да. Потому что я родилась в деревне, я всё умею.
— А что должна уметь хорошая жена?
— Она должна работать…
— Как ты Новый год отметила?
— Нормально. Хорошо было в кругу любимых мне людей быть. Была тётя с племянниками. Мы отметили хорошо.
— Какой подарок тебе подарили?
— Мне подарки не нужны, для меня самое главное, чтобы у близких было всё хорошо.
Слова, которые вы прочли, не передают интонаций, не передают ощущение горького горя. Поэтому надо бы посмотреть хозяевам страны; возможно, совесть проснётся. Она у них спит мёртвым сном под могильной плитой, и на эту плиту каждый день наваливается неподъёмный груз денег. У некоторых 4,5 миллиона рублей в день. У Тани с мамой на двоих 450 рублей в месяц, а у некоторых госслужащих миллионы в день.
Глубинный народ — это кто? Девочка из глубинки или жлобы, накрытые цунами грязных денег? У неё душа живая, а у них мёртвые души. Все их речи — речи мертвецов. И мертвецы эти питаются живыми. Им кажется, будто у них в тарелке стейк с икрой, а на самом деле они жрут людей.
Вот увидят они беззвучно плачущую девочку Таню — чего захотят? Помочь ей? Помочь всем таким, их братьям, сёстрам, матерям, отцам? Нет. Они захотят отключить интернет. Уже хотят. Уже начали.
Законодатели-депутаты говорят, что делают это, чтобы Запад (владыка интернета) не смог вдруг сломать все кассовые аппараты в наших супермаркетах. Нам очень понятна эта забота о кассовых аппаратах.
Но скорее всего интернет хотят отключить, чтобы такие видео стали недоступны.
…Исполнится мечта Тани. Она приедет в Питер, устроится продавцом (где уж она будет жить? какая будет зарплата?). Хозяин предложит водки, и она не посмеет отказаться. Потом он предложит раздеться, и она не посмеет отказаться. Потом стандарт: пьянки, кожно-венерический диспансер, аборты, и ей очень повезёт, если её возьмут в приличный бордель, где гигиена, контрацептивы и гель, где рабочий день/ночь часто обходятся без побоев. Детства у неё не было и уже не будет.
Девочка (сама того не зная) — прокурор. Она приговорила нынешнюю власть (и всех, кто за неё голосует) к вечному позору.
У тех, кто устроил ей такую жизнь, — нет оправданий. Уж они-то знают точно, что в горькой жизни глубинной Тани не виноваты Романовы, Ленин-Сталин, Горбачёв-Ельцин… Знают, что бы они ни говорили. И это не первый случай в истории, когда у власти нет оправданий.
Александр Минкин.
https://www.mk.ru/social/2019/02/13/plachet-devochka-zhivem-na-450-rubley-v-mesyac.html?from=article_ntrstng
само интервью с Таней :
https://www.youtube.com/watch?v=iBcdAE1ESnI
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и че?
хочешь интервью тебе с негром 16-летним из гетто, живущим с штатах покажу?
или мальчика 9-летнего из села в италии у которого денег нет на обеды в столовой?
фигню собираете со всех уголков, лишь бы поныть….
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А ты и английский и итальянский сразу знаешь? Или все эти детишки сразу по русски всё рассказывают?
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Ну вот, отщепенец с аутистическим мышлением взвыл, в защиту воровской власти.
Где этому защитничку знать, что главные страхи, которые были устранены в СССР — бедность, безработица, бездомность, голод, преступление, национальное насилие и т.д., теперь всё это есть в путинской России.
Такие отщепенцы свое счастье видят в богатстве и многие хотят также богатства и наслаждений, к этому и стремятся. И всех, кто не укладывается в их ублюдочное сознание, они осуждают.
А ведь главным для всех должно быть одно — это отсутствие страданий (по Аристотелю).
Таня мечтает о работе — это главное. Только не знает, что работать на частника — это тоже страдание, безнадега и страх. Всегда обманет, нет защищенности.
У того же анонима и ему подобных произошел сдвиг к аутистическому мышлению.
Они же понять не могут, что путинисты направляют их мышление с помощью манипуляции сознанием (не могут все быть богатыми).
Вспомним МММ Мавроди, вера в получение больших дивидендов. А горбачевская перестройка — случай массовой приверженности аутистическому мышлению, кода все поверили в «возвращение в цивилизацию». Все сразу отключились от реалистического мышления. Надули, опозорились на весь мир, вернулись в нищету, в развал, к грабежу, получили страх и страдание. Теперь понимают, правда не все, что Запад — дермо.
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А что мы должны на пальчик Путина дуть? или радоваться «успехам и прорывам» которые ни кто не наблюдает?
Да я хочу посмотреть интервью с негром, и мальчиком из Италии. А вам советую посмотреть жизнь детей в 80 годах,когда они мечтали быть космонавтами, инженерами, капитанами морских судов,врачами. Затем 90 годов мечты,мальчикам стать бандитами и девочки в эскорд услуги.А 2000 депутаты и чиновники.Оказывается мы 30 лет ЕлинскоПутинского пути двигались к африканскому «идеалу»?
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америка с италией далеко, а это наша повседневная безнадёга …..но соловьевы-киселевы об этом не расскажут, только про 28 махов будут заливать… им можно не ныть, особенно Соловьеву с зарплатой в 60 млн рублей в месяц…
хорош врать про «экономические успехи» , а? вот , например :
Данные о заработных платах врачей и учителей, обнародованные Росстатом, вызвали громкое возмущение жителей Камчатки. Ведомство, в частности, отчиталось, что врачи и преподаватели вузов на полуострове зарабатывают более 125 тыс. рублей в месяц, а санитарки в больницах — более 60 тыс.
Информация буквально взорвала соцсети Камчатки.
«Врут! На три ставки еле-еле 85 тыс. набегает. А на одну ставку вообще с голоду помрёшь!».
«Врачи! Выкладывайте фото расчёток! Распространяйте! Кто-то же должен за такое ответить!».
«Какое враньё! Врачи на Камчатке получают 35−40 тыс. И то не везде. У учителей и того меньше».«У меня жена в военном госпитале рентгенлаборант. Зарплата 25 тыс.».
данные Камчатстата, опубликованные в октябре 2018 года, о том, что средняя зарплата на полуострове превышает 82 тыс. рублей, вызвали гнев жителей полуострова. Камчатское ИА «Кам 24» провело тогда опрос, который показал, что 82 тыс. рублей получает не более 5% респондентов. А большинство камчатцев живут на сумму 25 тыс. рублей.»
https://newizv.ru/news/politics/16-02-2019/rosstat-pririsoval-zhitelyam-kamchatki-dostoynye-zarplaty?ind=1&page=1&show_dt=1
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И кого испугают гнев и слезы, когда у них есть Росгвардия.
И платят ей хорошо.
А вообще сами виноваты.
Кто говорил, что компартия — это плохо, и взносы дорого.
Кто говорил, что профсоюзы — это бесполезно, и лучше водки и колбасы купить, чем взнос платить.
«Когда они хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом.
Когда они хватали профсоюзных активистов, я молчал: я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной — уже некому было заступиться за меня.» Мартин Нимёллер
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Глупость какая! Получай профессию — иди работай! Вот прямо сегодня не можем найти квалифицированного электрика, бульдозериста-экскаваторщика, фрезеровщика, токаря, сварщика! Зарплаты по 50-70 тыр. и более! А «собираем ягоду», «не работаем» — это всё же такой стиль жизни! Их, таких «собирающих ягоду», на ДК, в городском парке, в берёзовых рощах на микраже, на лавочках весь день в ожидании бутылька султыги — тьма! Девочку конечно очень жалко! Но просто рядом с ней не оказалось умного взрослого наставника. Но ведь сами рубились в «перестройку»: немедленно уберите идеологию, дайте нам жить так, как мы хотим! Ну вот, убрали — живите!
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Найти квалифицированного где? Его надо научить, дать работу, чтобы он наработал квалифицированность. Училища оптимизировали, они, кстати, давали кадры. Дурака не надо гнать, мозги раскинь! Поражаюсь тупости взрослых (ладно детки), а этим сразу подавай квалифицированных, вроде они с неба падают.
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и где это электрики в Бердске зарабатывают по 50-70 т.р.?
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те кто тут пишут,да же не знают где Бердск а вы у них про зарплаты спрашиваете
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«Глупость какая! Получай профессию — иди работай! »
вы интервью то хоть читали?
там девочка прямо говорит — колхозы закрыли, в деревне работы не осталось….мать поэтому безработная , на подсобном хозяйстве да ягодах..Работы в деревне нет от слова совсем…
отец вынужден в другом городке работать…Старшей сестре повезло в Питере пристроиться…
переезжать всей семьей из нищей деревни, где и дом в лучшем случае за копейки продашь — это проблема …
Экономика в регионах убита напрочь …И это не только мое мнение :
» Пока в АП трудятся над позитивными смыслами послания Президента Федеральному Собранию, актуальные исследования ВЦИОМ выявили глобальный сдвиг в оценке народом той политики, которую проводят российские власти. Таких глубоких провалов не фиксировалось за всё время данных исследований, проводимых с 2007 года.
Это исторический минимум, ведущий к очень серьезной дестабилизации по всем направлениям. Народ не одобряет политику, которую проводят власти страны:
• внутренняя политика в целом устраивает только 23%, в целом не устраивает – 42% россиян. Падение индекса оценки властей по внутренней политике составило 40 пунктов (с марта 2018 по январь 2019).
• экономическая политика в целом устраивает лишь 17%, в целом не устраивает больше половины населения – 52%. Падение индекса оценки властей по экономической политике составило 39 пунктов (с марта 2018 по январь 2019).
• социальная политика в целом устраивает едва 22% граждан, в целом не устраивает – 45%. Падение индекса оценки властей по социальной политике составило 33 пункта (с марта 2018 по январь 2019). (с)
Ситуация с падением рейтингов руководства страны и недовольством их политикой катастрофическая…
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Мать там кто в деревне привязал? Что ей мешает уехать в любой город, устроиться работать? Да она привыкла так жить, от случая до ягоды. Девочка если не пойдет по стопам матери, уедет как только будет возможность, и только тогда она сможет выбраться из этого болота.
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Да, нас уже ознакомили, что Россия заканчивается мкадом. Дальше него ни Дима, ни Вовочка даже под компотом не видят
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речь не только о конкретной этой девочке и её семье …Сколько миллионов людей живут в регионах,где убита экономика ? вот о них всех и речь..
Да и какие вообще могут быть иллюзии в отношении любых правительственных «реформ»?
Взять ту же прибавку к пенсии… Все думали, что к пенсии добавили для оплаты еды, а оказалось — на оплату вывоза мусора. ))
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Деревня пустеет везде! Даже в США! Ты-то что предлагаешь? К пяти-семи-пятнадцати деревенским домам тянуть автостраду, газ, электричество?! Так СССР больше нет, и этого чуда больше не будет. Это в СССР Ан-2 и Ми-8 летали чуть не в любую деревню. Был такой «звериный оскал социализма»! Но граждане решили строить капитализм. Теперь кому жалуемся?!
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А какие граждане решили строить капитализм? можно ФИО
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Всё познаётся в сравнении! Но возможности в России сегодня гораздо шире, чем вы тут наскулили своей газетной статейкой! Ди иМинкин — тот ещё «агитатор»! Сегодня, например, на евроньюс репортаж из болгарии — «о счастливом» европейском настоящем этого «члена ес»! Пенсии 50-120 евро, платят не регулярно и далеко не всем. Зарплаты на немецком текстильном производстве в болгарии — 1евро в час, т.е. за месяц 150-220 евро, и надо напряжённо работать! Народ бежит из страны, осталось менее 7млн. населения. Возмущаются, что в самой германии, на такой же фабрике, 8-10 евро в час, а у них это за день. Считают, что пашут напрасно! Кроют ес и всю эту евроинтеграцию. Доброго вам здравия, «братушки»!
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продолжайте переводить стрелки ))) на Сирию, Украину, Венесуэлу., госдолг США ….
Вы же не хотите как в Париже ? ))))
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Я хочу, очень хочу, как в Париже. И зарплаты, как в Париже и чтобы власть слышала, как в Париже
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И, самое главное — цены тебе, «как в Париже»!
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Что по чем в Париже? И зарплаты какие ? Расскажите нам
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Цены в чем? В бензине на 40 рублей выше или мясо и коммуналка в такую же цену ( первое по жизненно, второе в среднегодовом исчислении). При этом минимальная зарплата в 20 раз выше!!! ( мне к родственникам съездить — бак бензина).
Ничего не меняется в этой жизни — реальный рейтинг власти в России показывает только революция
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Гость,какие могут быть широкие возможности у страны лишенной суверенитета ?????
1) Российский железнодорожный оператор «Первая грузовая компания» (ПГК, входит в холдинг UCL) в 2018 году планировала приобрести до 5 тысяч вагонов, но не может их купить у НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ) из-за санкций США против этого производителя, сообщил журналистам гендиректор ПГК Олег Букин.
2)Руководитель крупнейшего банка России Греф объяснил почему Сбербанк не работает в Крыму. Основная причина, послужившая закрытию Сбербанка, заключается в введении санкций. Финансовая организация опасается данной проблемы.
3)Нефтегазовые доходы нужно инвестировать за рубеж, чтобы они не влияли на курсовую динамику в России, объяснил Силуанов.
4) Газпромбанк принял решение заморозить счета венесуэльской нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela (PDVSA).Как отмечается, это было сделано для того, чтобы снизить возможные риски для банка из-за санкций США.
Ура патриоты,мы великая страна и не позволим всяким там руководить нами и указывать России на её место,
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/Да и Минкин…./
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