Продуктовый склад горит в Новосибирске: возможен выброс вредных веществ

Новосибирские пожарные с утра воскресенья, 17 февраля, ликвидируют пожар, общая площадь которого достигла 960 квадратных метров. На месте развернут штаб пожаротушения, определены боевые участки. Основная задача – не допустить распространения огня на соседние складские помещения.

Сегодня в 08:41 пожарно-спасательные подразделения выехали на ликвидацию пожара, произошедшим в складском здании в Дзержинском районе Новосибирска по улице Электрозаводской проезд. По прибытии было установлено, что в здании, где хранились продукты питания, в том числе подсолнечное масло, произошло возгорание.

Ликвидация пожара осложняется тем, что обрушение кровли металлического ангара не дает доступа к очагу возгорания.

Ранг пожара увеличен до номера 3. Дополнительные силы и средства стянуты для устранения возможной угрозы распространения огня на соседние складские здания, пожарный поезд обеспечивает бесперебойную подачу воды.

Здание находится в промышленной зоне – угрозы жилым домам нет.

Также на месте работают сотрудники химико-радиометрической лаборатории для проведения замеров вредных веществ — превышение ПДК не допущено.

В Главном управлении МЧС России по Новосибирской области по телефону 23-99-999 круглосуточно работает телефон доверия.

Видео ГУ МЧС по НСО