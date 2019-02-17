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Продуктовый склад горит в Новосибирске: возможен выброс вредных веществ

В складских помещениях хранилось в том числе подсолнечное масло, что грозит распространением огня на другие здания в промзоне. Пожар охватил площадь почти 1000 кв. метров.(ВИДЕО)

17.02.2019 Фото: ГУ МЧС по НСО Нет комментариев
 
Продуктовый склад горит в Новосибирске: возможен выброс вредных веществ

Горит почти 1000 кв. метров

Новосибирские пожарные с утра воскресенья, 17 февраля, ликвидируют пожар, общая площадь которого достигла 960 квадратных метров. На месте развернут штаб пожаротушения, определены боевые участки. Основная задача – не допустить распространения огня на соседние складские помещения.

Сегодня в 08:41 пожарно-спасательные подразделения выехали на ликвидацию пожара, произошедшим в складском здании в Дзержинском районе Новосибирска по улице Электрозаводской проезд. По прибытии было установлено, что в здании, где хранились продукты питания, в том числе подсолнечное масло, произошло возгорание.

Ликвидация пожара осложняется тем, что обрушение кровли металлического ангара не дает доступа к очагу возгорания.

Ранг пожара увеличен до номера 3. Дополнительные силы и средства стянуты для устранения возможной угрозы распространения огня на соседние складские здания, пожарный поезд обеспечивает бесперебойную подачу воды.

Здание находится в промышленной зоне – угрозы жилым домам нет.

Также на месте работают сотрудники химико-радиометрической лаборатории для проведения замеров вредных веществ — превышение ПДК не допущено.

В Главном управлении МЧС России по Новосибирской области по телефону 23-99-999 круглосуточно работает телефон доверия.

Продуктовый склад горит в Новосибирске: возможен выброс вредных веществ

Химики определяют ПДК выбросов

Видео ГУ МЧС по НСО


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