Ножом искромсал спину прохожего неизвестный в Бердске

Вечером 16 февраля в Бердскую центральную городскую больницу обратился 30-летний местный житель со множественными колото-резаными ранениями спины и поясницы. Как пояснил потерпевший, около 19.00 на улице Морской в Бердске в ходе возникшего конфликта неизвестный мужчина несколько раз ударил его ножом. О произошедшем было сообщено в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Бердску установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – 24-летнего жителя города, ранее судимого за аналогичное преступление, а также за мошенничество. Орудие преступления изъято, подозреваемый взят под стражу.

В минувшие сутки в Новосибирской области по горячим следам раскрыты пять фактов причинения тяжкого вреда здоровью, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области. Преступления были совершены в Бердске, Куйбышеве, Маслянино, а также Кировском и Дзержинском районах Новосибирска.

В остальных эпизодах потерпевшие получили ножевые ранения в ходе конфликтов, возникший после совместного употребления спиртных напитков. По подозрению в совершении преступлений задержаны трое мужчин и одна женщина.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Проводится расследование.