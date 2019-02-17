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Ножом искромсал спину прохожего неизвестный в Бердске

Нападение произошло на ул. Морской. 30-летний пострадавший пояснил, что причиной агрессии незнакомца стал конфликт. Подозреваемого рецидивиста задержали.

17.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Ножом искромсал спину прохожего неизвестный в Бердске

Полицейские Бердска оперативно задержали подозреваемого в нападении с ножом

Вечером 16 февраля в Бердскую центральную городскую больницу обратился 30-летний местный житель со множественными колото-резаными ранениями спины и поясницы. Как пояснил потерпевший, около 19.00 на улице Морской в Бердске в ходе возникшего конфликта неизвестный мужчина несколько раз ударил его ножом. О произошедшем было сообщено в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Бердску установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – 24-летнего жителя города, ранее судимого за аналогичное преступление, а также за мошенничество. Орудие преступления изъято, подозреваемый взят под стражу.

В минувшие сутки в Новосибирской области по горячим следам раскрыты пять фактов причинения тяжкого вреда здоровью, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области. Преступления были совершены в Бердске, Куйбышеве, Маслянино, а также Кировском и Дзержинском районах Новосибирска.

В остальных эпизодах потерпевшие получили ножевые ранения в ходе конфликтов, возникший после совместного употребления спиртных напитков. По подозрению в совершении преступлений задержаны трое мужчин и одна женщина.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Проводится расследование.


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