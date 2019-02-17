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Погибла 8-летняя девочка в «перевертыше» Śkoda Oktavia на Бердском шоссе

27-летняя автоледи напротив клиники им. Мешалкина наехала на снежный вал. Автомобиль опрокинулся. Маленькая пассажирка скончалась в больнице.

17.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Погибла 8 летняя девочка в перевертыше Śkoda Oktavia на Бердском шоссе

Автоледи наехала на сугроб

В Советском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

В субботу, 16 февраля, в 18.00 женщина 1991 года рождения, управляя автомобилем Śkoda Oktavia, следовала по Бердскому шоссе в направлении проспекта Строителей. В пути следования, напротив клиники им. Мешалкина, она совершила наезд на снежный вал, в результате чего произошло опрокидывание автомобиля.

-В результате дорожной аварии пассажир автомобиля – девочка в возрасте 8 лет – была доставлена с тяжелыми травмами в больницу, где через несколько часов скончалась. Женщина, управлявшая автомобилем, госпитализирована в медицинское учреждение с травмой ключицы, — рассказали в полицейском ведомстве.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Видимо не очень медленно по обочине двигалась, а она там во льду, так что в результате занос и печальный исход.

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  2. Андрей

    НВР: Это значит, что во время движения болтала по телефону и, в сложной дорожной обстановке, вызванной интенсивным движением, состоянием дорожного полотна, не своевременно отреагировала на какое-то изменение этой обстановки. Видимо пришлось экстренно тормозить или уворачиваться от столкновения. Может быть просто допустила излишнее боковое смещение, зацепила колесом за снежный отвал.

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