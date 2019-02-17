Погибла 8-летняя девочка в «перевертыше» Śkoda Oktavia на Бердском шоссе

В Советском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

В субботу, 16 февраля, в 18.00 женщина 1991 года рождения, управляя автомобилем Śkoda Oktavia, следовала по Бердскому шоссе в направлении проспекта Строителей. В пути следования, напротив клиники им. Мешалкина, она совершила наезд на снежный вал, в результате чего произошло опрокидывание автомобиля.

-В результате дорожной аварии пассажир автомобиля – девочка в возрасте 8 лет – была доставлена с тяжелыми травмами в больницу, где через несколько часов скончалась. Женщина, управлявшая автомобилем, госпитализирована в медицинское учреждение с травмой ключицы, — рассказали в полицейском ведомстве.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.