Погибла 8-летняя девочка в «перевертыше» Śkoda Oktavia на Бердском шоссе

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Видимо не очень медленно по обочине двигалась, а она там во льду, так что в результате занос и печальный исход.
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НВР: Это значит, что во время движения болтала по телефону и, в сложной дорожной обстановке, вызванной интенсивным движением, состоянием дорожного полотна, не своевременно отреагировала на какое-то изменение этой обстановки. Видимо пришлось экстренно тормозить или уворачиваться от столкновения. Может быть просто допустила излишнее боковое смещение, зацепила колесом за снежный отвал.
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