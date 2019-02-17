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Против изоляции рунета создали петицию в Бердске

Противники инициативы говорят о дороговизне ее реализации и возможности блокировки информации. Сторонники считают, что Россия должна защищать свое киберпространство.

17.02.2019 Фото: Википедии 2 коммент.
 
Против изоляции рунета создали петицию в Бердске

Госдума приняла в первом чтении законопроект об устойчивости рунета

Отменить законопроект об изоляции рунета требуют бердские общественники. Антон Войтих создал петицию, адресованную партии «Единая Россия».

-На данный момент законопроект об изоляции российского сегмента интернета принят Госдумой в первом чтении. Считаю необходимым дать знать властям города Бердска мнение граждан по данной теме, — аргументировал создатель петиции.

На полдень 17 февраля ее подписали 25 человек.

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об изоляции российского сегмента интернета от остального мира. За документ проголосовали 334 депутата, против — 47.

В ходе слушания глава профильного комитета по информационной политике Леонид Левин заявил, что некоторые положения законопроекта требуют корректировки, но это возможно сделать к последующим чтениям.

Против этого законопроекта проголосовали представители всех партий, кроме «Единой России». Документу предстоит пройти три чтения в Госдуме, после чего его могут одобрить Совет Федерации и президент РФ. Тогда будет назначен срок, с которого он вступит в законную силу и станет обязательным для исполнения.

Законопроект «О суверенном интернете» позволит изолировать рунет от глобальной сети. Документ предусматривает внесение поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Авторы законопроекта — сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат от ЛДПР Андрей Луговой — утверждают, что его цель состоит в том, чтобы российский сегмент интернета смог продолжить работу в случае отключения от общемировой сети.

Расходы на изоляцию рунета могут составить 20 млрд рублей. Операторов связи и провайдеров обяжут установить оборудование, которое позволит отфильтровывать иностранный трафик, не пропуская его в страну.

Необходимость принятия этого закона обосновывается заботой о важной сетевой инфраструктуре. России якобы нужно подготовиться к агрессивным действиям со стороны других государств и отключению от мировых узлов интернета без негативных последствий для работы информационных систем в различных сферах.

Однако противники инициативы полагают, что принудительная маршрутизация интернет-трафика, которую регламентирует проект закона, снизит скорость доступа к сети и позволит властям блокировать передачу информации.

Согласно пояснительной записке, законопроект подготовлен с учетом агрессивного характера Стратегии национальной кибербезопасности США.

Государство должно защищать себя не только на границах, но и в интернете, рассказал в интервью радио Sputnik рассказал политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

«На мой взгляд, защита национального киберпространства она неизбежна и актуальна. Вызовы, которые стоят в интернет пространстве, они почему-то не осознаны до конца. Первым, кто закрыл персональные данные, был Китай, потом по этому пути пошла Россия. Ещё появились Ассанж и Сноуден и проект единого информационного мира с единым протоколом общения умер. Он умер моментально. Мы забыли про Индустрию 4.0. Мы забыли про революцию техническую, но вызовы и угрозы остались. Я считаю, что закон правильный и государство должно защищать себя не только на границах, но и в интернете», — уверен политолог.

 


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Разобрались бы для начала вообще в теме то…
    Речь не про изоляция, а про возможность работы инфраструктуры даже если обрежут в других странах доступ к маршрутизации.
    Это обеспечение безопасности жителям в первую очередь. Никакой изоляции нет!

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    • Человек

      Аноним — а что вы думаете,что Китай не разобрался в чём дело у которого население в 1,5 млр.людей? Ему это не надо,чтобы всякие шизики и агенты из различных стран к нему лезли и печатали на сайтайх различную дезу и прочее.
      Вот так же у нас в России — много любителей за границей пораскачивать лодку стабильности в стране,постращать,запугать,выдвинуть свой мир морали и демократии,а на самом деле все уже взрослые люди и знают, что творится во всех странах мира и давно разобрались,кто прав а кто виноват.Так что должны быть защищены границы и интернет.
      Человек —- *IN LOVE*

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