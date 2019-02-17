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Не запретят покупать автомобили россиянам без гаражей

В Госдуму поступали предложения по введению соответствующей нормы поступали от частных граждан и правительств регионов, но всерьез их никто не воспринимал.

17.02.2019 Фото: pixabay.com 2 коммент.
 
Не запретят покупать автомобили россиянам без гаражей

В Госдуме не знают об идее запрета на покупку авто без гаража

В неких сетевых ресурсах появилась информация о том, что в Госдуме обсуждается идея запрета продажи автомобилей тем, у кого нет места для его парковки или хранения. Правда, информация идет от неназванных источников в Госдуме.
Депутатов, а также сотрудников профильных комитетов, такая новость сильно удивила. Понятно, что для введения ограничений необходимо вносить поправки в законы о безопасности дорожного движения и регистрации транспортных средств, который только вступит в силу в августе этого года. Кроме того, потребуется корректировать закон о защите прав потребителей. Да и конституцию неплохо бы подправить для введения такой меры.
Однако, как сообщили корреспонденту «РГ» в комитете Госдумы по транспорту и строительству, такой законопроект не поступал. Никто его не обсуждал. Да, предложения по введению соответствующей нормы поступали от частных граждан и правительств регионов, но всерьез их никто не воспринимал. Законопроектов на эту не разрабатывал.

Глава комитета Евгений Москвичев дал более резкий комментарий на эту тему порталу «Инфо24». По его словам, никто не может запретить приобрести автомобиль человеку, у которого на это есть деньги. В Госдуме нет таких людей, которые могли бы обсуждать столь странное предложение. Корреспонденту «РГ» он сообщил, что такого законопроекта не видел, а слухи не комментирует.

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслава Лысакова, подобные идеи в Госдуме не обсуждаются. По его словам, у нас только производство автомобилей начало подниматься с колен, и тут его хотят снова обрушить.

Еще один депутат напомнил, что в советские годы была такая практика. Однако он что-то попутал. Была совершенно другая практика. Не имея автомобиля, гражданин не мог рассчитывать на машиноместо, а тем более гараж. Даже если он стоял в очереди на покупку машины, и ему оставалась неделя до этого момента, это ему не давало права претендовать на выделение места для хранения автомобиля.
Стоит напомнить даже два классических фильма, снятых, между прочим, по реальным событиям. Это «Берегись автомобиля» и «Гараж». В первом продавец комиссионного магазина, которого играет Андрей Миронов, жалуется страховому агенту, что машина вон она, под окнами, а с гаражом он решает, это трудное дело, но замок уже купил. Во втором, все владельцы автотехники одного института строят свой гараж. Но участвовать в этом кооперативе могут только те, у кого есть автомобиль.

Надо сказать, что способы ограничения пользования личным транспортом в разных странах используют свои. В Китае вы не сможете купить автомобиль, если не приобретете до этого на аукционе регистрационный номер. При этом стоимость номера может даже превышать стоимость автомобиля. А корни темы, поднятой СМИ, растут из Японии. Вот там действительно нельзя приобрести машину, если нет места для ее парковки. Поэтому там пользуются в основном общественным транспортом, который сильно развит.

Источник: РГ


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Не запретят покупать автомобили россиянам без гаражей
    А жаль.
    Так бы ВВП страны вырос до космического масштаба, который Росстату в кошмарах только снится.

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  2. Новый мэр

    Согласен,надо запретить покупку авто,если нет гаража.Я за!!!!!

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