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Фото: найден кот и передан в приют

Обитал со вчерашнего дня в домах у «Комбата».

16.02.2019 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Василий:
Найден кот (а может кошка). Молодой, чёрный, наглый. Обитал со вчерашнего дня в домах у «Комбата». Накормлен и передан в приют.

Фото: найден кот и передан в приют


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