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Курс евро взлетит на выходных до 75,25 рубля

Рубль снова дешевеет. Доллар вырастет до 66,7 рубля. Такой прогноз на ближайшие три дня сделал Банк России.

15.02.2019 Фото: Википедии Нет комментариев
 
Курс евро взлетит на выходных до 75,25 рубля

Евро пошел в рост

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 20,21 копейки, до 75,2492 рубля. Курс доллара увеличился на 16,15 копейки — до 66,7044 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла по сравнению с показателем на пятницу на 17,98 копейки, составив 70,5496 рубля.


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