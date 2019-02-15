Курс евро взлетит на выходных до 75,25 рубля

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 20,21 копейки, до 75,2492 рубля. Курс доллара увеличился на 16,15 копейки — до 66,7044 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла по сравнению с показателем на пятницу на 17,98 копейки, составив 70,5496 рубля.