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По завышенной цене продавала жизненно важный препарат аптека Бердска

Прокурор наказал владельца аптеки и восстановил права льготников на доступное приобретение лекарств.

15.02.2019 Фото: Википедии Нет комментариев
 
По завышенной цене продавала жизненно важный препарат аптека Бердска

Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты — это перечень лекарств, цены на которые регулируются государством

В Бердске прокурор восстановил права граждан на льготное приобретение лекарственного препарата. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Бердская прокуратура проверила исполнение законодательства при реализации лекарств и медицинских изделий, в том числе соблюдение порядка ценообразования аптечными организациями города.

-Прокурорская проверка, проведенная в одной из аптек Бердска, выявила нарушение индивидуальным предпринимателем (собственником аптеки) порядка ценообразования при реализации лекарственного препарата – «Хлоргексидина биглюконат 0,05%, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденный распоряжением правительства РФ от 23.10.2017 №2323-р. Оказалось, что этот препарат продавался населению дороже, что противоречило требованиям действующего Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» о размере предельной розничной надбавки, — рассказал Лямкин.

По результатам проверки прокурор города в отношении индивидуального предпринимателя возбудил дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

Уполномоченный орган согласился с правовой позицией прокуратуры и привлек виновное должностное лицо к административной ответственности в виде предупреждения.

Кроме того, прокурор внес руководителю аптеки представление об устранении нарушений закона (рассмотрено и удовлетворено).

-В настоящее время права граждан на льготное приобретение лекарственных препаратов восстановлены, — конститировал старший помощник областного прокурора.

 


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