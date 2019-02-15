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ФСБ: женщину-организатора ячейки террористов задержали в Астраханской области

По данным спецслужб, она собрала не менее 1 млн рублей и намеревалась выехать в Сирию для совершения диверсионно-террористического акта.(ВИДЕО)

15.02.2019 Фото: Стоп-кадр видео ТАСС Один комментарий
 
ФСБ: женщину организатора ячейки террористов задержали в Астраханской области

Жительница региона собирала деньги для нужд террористов

ФСБ России сообщила о задержании в Астраханской области местной жительницы, являвшейся, по данным спецслужб, одним из организаторов законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» для сбора средств террористам. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«ФСБ совместно со Следственным комитетом РФ в рамках возбужденного уголовного дела по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма) на территории Астраханской области задержана жительница региона, являвшаяся одним из организаторов законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», которая в городах Москва, Астрахань, Томск и ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа осуществляла сбор средств для финансирования террористической деятельности», — сообщили в ЦОС ФСБ.

Кроме того, по данным спецслужб, она намеревалась выехать в Сирию для совершения диверсионно-террористического акта.

«В закрытых чатах мессенджера Telegram она размещала реквизиты банковских карт для сбора денег, которые переводила в адрес основателя исламского фонда «Мухаджирун» (деятельность запрещена в России) Ахмеднабиева И.С. (позывной «Абу Умар Саситлинский», объявлен в международный розыск за терроризм)», — сообщили в ЦОС.

Подозреваемая распространяла экстремистские аудио- и видеоматериалы, оправдывала терроризм и инструктировала участников группы о конспирации. По данным Следственного комитета, женщина успела собрать минимум 1 миллион рублей. Уголовное дело заведено по статье «Содействие террористической деятельности».

Финансовую поддержку терроризма зачастую трудно отследить, рассказал в интервью радио Sputnik президент международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа», член Общественной Палаты РФ Сергей Гончаров.

«Спецслужбы, как могут, перекрывают те каналы, которые позволяют спонсировать террористические организации. Самое сложное, что в мусульманском мире не всегда переводятся деньги со счета на счет. У них своя программа, которая заставляет банки вообще не участвовать в этом процессе, в чем и сложность отслеживания финансовых потоков», — сказал эксперт.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Забыли написать, что она безнаказанно собирала эти деньги в течение нескольких лет — Это дополнение для характеристики работы наших правоохранительных органов.

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