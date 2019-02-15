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Путин повредил палец

Президент получил травму во время тренировки с дзюдоистами в Сочи.

15.02.2019 Фото: pixabay 5 коммент.
 
Путин повредил палец

Владимир Путин всю жизнь занимается дзюдо

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Владимир Путин повредил палец во время тренировки с дзюдоистами в Сочи. По его словам, инцидент действительно имел место во время одного из захватов, сообщает РБК.

«То ли это был ушиб, то ли чуть-чуть ударил он этот палец. Это обычная травма. Это как таковая не травма. Спорт есть спорт», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента уточнил, что сейчас Путин чувствует себя прекрасно. «Собирается на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а потом собирается играть в хоккей», — добавил он.


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(5) Комментариев

  1. ххх

    ух ты наш герой! с врагами так сражался,так сражался

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  2. ФАГ

    Сногсшибательная новость! Больше в стране не о чем говорить. В Барнауле в домах температура 11 градусов. Как люди там выживают, вот страшно!?
    Если путину голову свернут на ковре, еще можно было принять за новость. А тут палец! Маразм! Это никому не интересно.

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  3. Аноним

    Цель новости в том, чтобы рассказать россиянам, что старик-то ещё ого-го! Дзюдо занимается. По-настоящему, с травмами… >:o

    Цирк :-D

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  4. ывапр

    Одна из первых хороших новостей в этом году.Не надо меня обвинять в злорадности-для этого-«обещаю обещать» это самый минимум.

    Thumb up 1 Thumb down 1

  5. Аноним

    Вот бы его к нам в больницу. Первую медицинскую помощь получить

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