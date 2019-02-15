Путин повредил палец

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ух ты наш герой! с врагами так сражался,так сражался
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Сногсшибательная новость! Больше в стране не о чем говорить. В Барнауле в домах температура 11 градусов. Как люди там выживают, вот страшно!?
Если путину голову свернут на ковре, еще можно было принять за новость. А тут палец! Маразм! Это никому не интересно.
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Цель новости в том, чтобы рассказать россиянам, что старик-то ещё ого-го! Дзюдо занимается. По-настоящему, с травмами… >:o
Цирк
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Одна из первых хороших новостей в этом году.Не надо меня обвинять в злорадности-для этого-«обещаю обещать» это самый минимум.
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Вот бы его к нам в больницу. Первую медицинскую помощь получить
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