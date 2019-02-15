Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Владимир Путин повредил палец во время тренировки с дзюдоистами в Сочи. По его словам, инцидент действительно имел место во время одного из захватов, сообщает РБК.

«То ли это был ушиб, то ли чуть-чуть ударил он этот палец. Это обычная травма. Это как таковая не травма. Спорт есть спорт», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента уточнил, что сейчас Путин чувствует себя прекрасно. «Собирается на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а потом собирается играть в хоккей», — добавил он.