Пропала без вести 15-летняя девочка в Новосибирске

15-летняя жительница Новосибирска вечером 12 февраля ушла из дома и не вернулась, сообщает группа поискового отряда «Маяк» в соцсети «ВКонтакте».

Последний раз девочку видели около 18:00, когда она выходила из дома на улице 9-го Ноября в Октябрьском районе города. С тех пор ее местонахождение не известно.

Школьница среднего роста (167 см) и телосложения. У нее темно-русые волосы и карие глаза.

На момент исчезновения на ней были черная куртка с серой опушкой на капюшоне, черные брюки и черные угги.

Поисковый отряд «Маяк» просит помощи в розыске и распространении информации о пропавшей несовершеннолетней Садыковой Альфинур Асетовне, 2004 г.р.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшей, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8-951-393-0911.