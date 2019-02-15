Скандал из-за подкупа на шоу «Кто хочет стать миллионером» закончился отстранением

Председатель Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» (МАК ЧГК) Александр Друзь и главный редактор «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер отстранены от участия в телепередачах. Решение принято в связи с взаимными обвинениями в подкупе.

«Руководство «Первого канала» поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?»»,— сообщила пресс-служба «Первого канала».

В заявлении подчеркивается, что ситуация нанесла репутационный вред как самому каналу, так и телеигре «Что? Где? Когда?». «На «Первом канале» считают неэтичным и недопустимым поступок Ильи Бера и Александра Друзя, которые осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег»,— отмечает пресс-служба.

Гендиректор «Красного Квадрата» (производит программу «Кто хочет стать миллионером?») Илья Кривицкий отметил, что в телекомпании «ценят профессиональные качества» Ильи Бера, однако «считают правильным» отстранить его от работы на неопределенный срок. По словам господина Кривицкого, результат игры с участием Александра Друзя аннулирован, и денежный приз выплачен не будет. Телеведущий был не вправе устраивать «следственные эксперименты» в эфире, добавил он.

Ранее господин Бер рассказал, что перед записью программы «Кто хочет стать миллионером?» Александр Друзь попросил его раскрыть список вопросов и ответов. Взамен он предложил поделиться частью планируемого выигрыша в 3 млн руб. Господин Друзь утверждает, что все было наоборот: сделку с вопросами за деньги ему предложил Илья Бер.

Источник: Ъ