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Скандал из-за подкупа на шоу «Кто хочет стать миллионером» закончился отстранением

Друзя и Бера отстранили от участия в телепрограммах. В заявлении подчеркивается, что ситуация нанесла репутационный вред как самому каналу, так и телеигре «Что? Где? Когда?».

15.02.2019 Фото: Стоп-кадр с видео Нет комментариев
 
Скандал из за подкупа на шоу Кто хочет стать миллионером закончился отстранением

Александр Друзь — знаменитый знаток

Председатель Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» (МАК ЧГК) Александр Друзь и главный редактор «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер отстранены от участия в телепередачах. Решение принято в связи с взаимными обвинениями в подкупе.

«Руководство «Первого канала» поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?»»,— сообщила пресс-служба «Первого канала».

В заявлении подчеркивается, что ситуация нанесла репутационный вред как самому каналу, так и телеигре «Что? Где? Когда?». «На «Первом канале» считают неэтичным и недопустимым поступок Ильи Бера и Александра Друзя, которые осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег»,— отмечает пресс-служба.

Гендиректор «Красного Квадрата» (производит программу «Кто хочет стать миллионером?») Илья Кривицкий отметил, что в телекомпании «ценят профессиональные качества» Ильи Бера, однако «считают правильным» отстранить его от работы на неопределенный срок. По словам господина Кривицкого, результат игры с участием Александра Друзя аннулирован, и денежный приз выплачен не будет. Телеведущий был не вправе устраивать «следственные эксперименты» в эфире, добавил он.

Ранее господин Бер рассказал, что перед записью программы «Кто хочет стать миллионером?» Александр Друзь попросил его раскрыть список вопросов и ответов. Взамен он предложил поделиться частью планируемого выигрыша в 3 млн руб. Господин Друзь утверждает, что все было наоборот: сделку с вопросами за деньги ему предложил Илья Бер.

Источник: Ъ


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