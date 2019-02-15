На 26 млн рублей заключили сделку с системой «Город» коммунальщики Бердска

Рассказали депутатам, входящим в состав комитета по ЖКХ горсовета Бердска, о финансовой деятельности Комбината бытовых услуг заместители директора предприятия Олег Новичонок и Семен Лапицкий сегодня, 15 февраля. Первый — заместитель директора по экономике и финансам, второй — коммерческий директор предприятия. Народные избранники были рады новому знакомству и, воспользовавшись случаем, поинтересовались у замов о системе расчета платежа за отопление по 1/12, ремонте коммунальных сетей и расторжении «дорогого» агентского договора с «Новосибирскэнергосбыт».

Стоит отметить, что депутаты желали встретиться и лично познакомиться с директором КБУ Владимиром Воспанчуком. Но рандеву не случилось — в очередной раз отчитываться о работе предприятия пришли его замы. Подчиненные Воспанчука пообещали, что передадут пожелания депутатов своему начальнику.

Как выяснилось, КБУ заключил договор с системой «Город» на три года стоимостью 26 млн рублей. Семен Лапицкий подчеркнул, что в сумму контракта входят прием и обработка платежей бердчан.

— Мы сразу подключились к готовой инфраструктуре. У нас один договор с системой «Город». Первые итоги прекращения агентского договора с «Новосибирскэнергосбыт» подведены: в прошлом году мы перечислили «Новосибирскэнергосбыту» за месяц сотрудничества 2, 2 млн рублей, а сегодня системе «Город» — 550 тысяч рублей. Эта сумма увеличится, ведь перерасчет с потребителями еще идет. Безусловно, технических проблем в связи с отказом продления агентского договора еще много, но финансовый результат уже виден — разница в 1,4 млн рублей уже ощутима, — поддержал коллегу Олег Новичонок.

Стоит отметить, что из-за отказа работы с НЭС в КБУ произошла реорганизация предприятия — сотрудники инспекторского отдела вновь вернутся в абонентско-договорный отдела. Штатная численность отдела составит 19 человек.