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На 26 млн рублей заключили сделку с системой «Город» коммунальщики Бердска

Договор заключен на три года. В эту сумму входит прием и обработка коммунальных платежей. Коммунальщики признают: новая система дешевле, чем отношения с «Новосибирскэнергосбытом».

15.02.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 3 коммент.
 
На 26 млн рублей заключили сделку с системой Город коммунальщики Бердска

Семен Лапицкий и Олег Новичонок (слева направо) — коммерческий и финансовый директора КБУ

Рассказали депутатам, входящим в состав комитета по ЖКХ горсовета Бердска, о финансовой деятельности Комбината бытовых услуг заместители директора предприятия Олег Новичонок и Семен Лапицкий сегодня, 15 февраля. Первый — заместитель директора по экономике и финансам, второй — коммерческий директор предприятия. Народные избранники были рады новому знакомству и, воспользовавшись случаем, поинтересовались у замов о системе расчета платежа за отопление по 1/12, ремонте коммунальных сетей и расторжении «дорогого» агентского договора с «Новосибирскэнергосбыт».

Стоит отметить, что депутаты желали встретиться и лично познакомиться с директором КБУ Владимиром Воспанчуком. Но рандеву не случилось — в очередной раз отчитываться о работе предприятия пришли его замы. Подчиненные Воспанчука пообещали, что передадут пожелания депутатов своему начальнику.

Как выяснилось, КБУ заключил договор с системой «Город» на три года стоимостью 26 млн рублей. Семен Лапицкий подчеркнул, что в сумму контракта входят прием и обработка платежей бердчан.

— Мы сразу подключились к готовой инфраструктуре. У нас один договор с системой «Город». Первые итоги прекращения агентского договора с «Новосибирскэнергосбыт» подведены: в прошлом году мы перечислили «Новосибирскэнергосбыту» за месяц сотрудничества 2, 2 млн рублей, а сегодня системе «Город» — 550 тысяч рублей. Эта сумма увеличится, ведь перерасчет с потребителями еще идет. Безусловно, технических проблем в связи с отказом продления агентского договора еще много, но финансовый результат уже виден — разница в 1,4 млн рублей уже ощутима, — поддержал коллегу Олег Новичонок.

Стоит отметить, что из-за отказа работы с НЭС в КБУ произошла реорганизация предприятия — сотрудники инспекторского отдела вновь вернутся в абонентско-договорный отдела. Штатная численность отдела составит 19 человек.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Да кто бы спорил: конечно КБУ так дешевле.
    Еще поди и откаты получили….

    Да только вот жителям то хуже стало!
    Но когда это беспокоило, правда?

    Thumb up 9 Thumb down 2

  2. Аноним

    Ну, конечно .. городу дешевле
    Только у системы город есть комиссия 3%, которую будут платить жители

    Thumb up 11 Thumb down 0

  3. Аноним

    У Новосибирскэнергосбыта был офис в центре Бердска и кассиры, готовые ответить на вопросы по начислениям. Что КБУ предложил взамен?

    Thumb up 8 Thumb down 1

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