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Черви из-за насвая могли появиться в легких суворовцев из Ульяновска

Так как насвай используют через рот, закладывают за щеку, если в нем есть какие-то бактерии, паразитические яйца, теоретически заражение возможно, считают эксперты.

15.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Черви из за насвая могли появиться в легких суворовцев из Ульяновска

Жизни и здоровью курсантов ничего не угрожает

Курсанты из Ульяновска могли подхватить эхинококкоз, употребляя насвай, пишут СМИ со ссылкой на источник в следственных органах. Особый вид некурительной табачной продукции из Азии включает в состав экскременты животных. Ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о 26 суворовцах, подхвативших эхинококкоз. Всего медики обследовали более 400 детей.

Теоретически заражение насваем возможно, рассказал в интервью радио Sputnik психиатр, нарколог, член Национального антинаркотического союза Марат Агинян.

«Насвай покупают у водителей маршруток, выходцев из Азии. В Средней Азии это довольно популярный продукт, содержащий никотин. Основное действующее вещество там такой же никотин, как и в табаке, только в очень больших количествах. Там никотина настолько много, что люди испытывают прямо опьянение, одурманивание. Так как насвай используют через рот, закладывают за щеку, если в нем есть какие-то бактерии, паразитические яйца, теоретически заражение возможно», – объяснил Марат Агинян.

Насвай – проблема номер один в школах, странно, что побочное действие появилось только сейчас, прокомментировал в интервью радио Sputnik председатель правления Национального Антинаркотического Союза Никита Лушников.

«Насвай давно стал определенным трендом, его модно употреблять в старших классах. Сейчас он называется снюс. В 90-е годы насвай был распространен даже среди спортсменов. Это вызывает зависимость, что уже пагубно влияет на психологию подростка. У насвая большое содержание никотина и быстрое привыкание. Его доступность и в то же время запрещенность – своего рода романтика. Лучшую формулу для распространения не придумать. Насвай продается неофициально, но за него нет уголовного наказания. Продают его с рук, через интернет, в точках, которые знают потребители. Изготавливается он неофициально, лучше не представлять, каким образом он готовится. Так что какое-то заражение от насвая нисколько не удивляет»,– считает Никита Лушников.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за торговлю «некачественным» насваем в конце 2013 года в Бердске осудили выходцев из Таджикистана.

Двое из осужденных свое наказание виде 10 месяцев уже отбыли в СИЗО, их выпустили на свободу из зала суда. Третий проведет за решеткой еще 15 суток. Свою вину они так и не признали.

 


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