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Не смотри вверх: Убить в оттепель снегом с крыши может в Бердске

Синоптики обещают потепление до нулевых отметок, а МЧС предупреждает о потенциальных опасностях, скрытых в прогулках вдоль зданий.

15.02.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Не смотри вверх: Убить в оттепель снегом с крыши может в Бердске

Даже небольшая сосулька может пробить голову человеку

По данным синоптиков, в ближайшие выходные в Бердске ожидается потепление. Как сообщает Яндекс.Погода в субботу, 16 февраля, днем столбик термометра не опустится ниже 5 градусов, а в воскресенье ожидается минус 1 градус.

Впрочем, ощущать приближение весны можно и на следующей неделе — в среду, 20 февраля, Яндекс обещает нулевую температуру. Затем ожидается похолодание, но максимум до минус 11 градусов.

МЧС по Новосибирской области предупреждает: переменчивая погода приводит к скоплению снежных масс, наледи и сосулек на крышах домов. Возможны обвалы снежных шапок и падение сосулек с крыш, также есть опасность обрушения слабых конструкций под тяжестью снега. МЧС России призывает жителей к осторожности и особой внимательности.

Владельцам частных и дачных домов, собственникам зданий и управляющим жилищным организациям необходимо позаботиться о своевременном сбросе снега с крыш, при этом должны быть приняты все меры безопасности. Территория, на которую планируется сброс снежных масс, в обязательном порядке должна быть огорожена специальной лентой. В опасных местах необходимо выставить предупреждающие знаки.

Жителям нужно быть очень внимательными. Если во время движения вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега, ледяной глыбы или сосулек. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Ни в коем случае нельзя проходить вдоль здания за оградительной лентой. Это место огорожено не случайно: либо здесь уже был случай падения снежных и ледяных масс, либо работают коммунальные службы по очистке крыши.

Автовладельцам необходимо парковать автомобили на безопасном расстоянии до зданий. Транспортное средство может пострадать от упавших с крыш снежных масс и наледи.

Уважаемые родители, не ставьте коляски с детьми под козырьками крыш домов. Старайтесь не оставлять детей без присмотра. Если вы отправляете их в школу или на прогулку одних, предупредите их об опасности схода снега с крыш и падения сосулек, проведите с ними беседу, научите их смотреть не только под ногами, но и над головой, — советуют в МЧС.


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