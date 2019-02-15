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Вагон к 30-летию вывода войск из Афганистана пустили в метро Новосибирска

Проект реализован Новосибирским региональным фондом сохранения и развития русского языка «Родное слово» на областные средства.

15.02.2019 Фото: nso.ru Нет комментариев
 
Вагон к 30 летию вывода войск из Афганистана пустили в метро Новосибирска

Вагон-музей в новосибирской подземке

Торжественное открытие тематического вагона «Афганистан: братство, мужество, подвиг» в поезде-музее «Новониколаевск – Новосибирск» состоялось 14 февраля. Проект реализован на средства областного бюджета и посвящен Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

В экспозиции тематического вагона поезда-музея представлены уникальные материалы, рассказывающие о ходе боевых действий и об участии новосибирцев в афганских событиях 1979-1989 гг. Здесь представлены фотографии, документы, предоставленные музеями, Новосибирской общественной организацией ООО «Российский союз ветеранов Афганистана», ветеранами боевых действий. Также использованы материалы книги «Российская Федерация. Новосибирская область. Книга Памяти. Афганистан 1979-1989».

Как отметила заместитель начальника управления по связям с общественностью и патриотическому воспитанию министерства региональной политики Новосибирской области Ирина Ким, проект реализован Новосибирским областным фондом сохранения и развития русского языка «Родное слово» на областные средства. Эта некоммерческая организация на реализацию данного проекта получила субсидию из областного бюджета по итогам конкурса, проведенного министерством. Всего в рамках конкурса поддержан 21 проект, посвященный юбилейной дате.

В презентации тематического вагона приняли участие ветераны воинской службы, воины-интернационалисты, представители органов власти, общественных организаций, юношеских и молодежных военно-патриотических клубов и объединений и другие.

Ирина Ким также напомнила, что с начала этого года в нашем регионе проходит широкая линейка мероприятий, посвященных 30-летию вывода советских войск из Афганистана: уроки мужества в школах, спортивные соревнования, военизированные эстафеты, выставки и другие.

Центральные мероприятия пройдут в областном центре 15 февраля – в этот день запланированы панихида, митинг и большой праздничный концерт, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Бердске в 14.00 сегодня, 15 февраля, начнется митинг — на мемориале Воинскому братству, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».


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