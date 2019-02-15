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Угнанную Mazda Demio бросил в кювете на трассе Р-256 рецидивист из Бердска

Автомобиль был похищен в Искитиме. Угонщик доехал почти до Новосибирска и попал в ДТП. Бердские полицейские тоже участвовали в перехвате.

15.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Угнанную Mazda Demio бросил в кювете на трассе Р 256 рецидивист из Бердска

Полицейские оперативно раскрыли угон и задержали вора

В Искитимском районе раскрыт угон, сообщили в пятницу в управлении МВД по Новосибирской области.

14 февраля около 14.00 неизвестный, воспользовавшись оставленным в замке зажигания ключом, угнал автомобиль Mazda Demio от дома недалеко от железнодорожного вокзала Искитима, причинив владельцу автомобиля ущерб в сумме 150 тысяч рублей.

Водитель автомобиля передал приметы автомобиля сотрудникам полиции. Правоохранители объявили план-перехват для поимки злоумышленника. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», бердские полицейские тоже были задействованы в операции по перехвату угонщика.

В ночь на 15 февраля автомобиль удалось обнаружить на 26-м километре автодороги Новосибирск-Ташанта после съезда в кювет. По подозрению в угоне был задержан водитель — ранее неоднократно судимый 39-летний житель Бердска.

Мужчина задержан за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения).

Возбуждено уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса РФ (Угон). Проводится дальнейшее расследование.


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