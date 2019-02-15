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Обманутым вкладчикам выплатят по 250 000 рублей компенсации в Бердске

Такую выплату получат труженики тыла и участники Великой Отечественной войны пострадавшие от кооператива «Сибфинанс». Остальные пайщики могут забрать по 25 000 рублей.

15.02.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Обманутым вкладчикам выплатят по 250 000 рублей компенсации в Бердске

Заместитель председателя бердского Фонда по защите прав вкладчиков Антонина Далюк говорит, что многие обманутые вкладчики кредитных кооперативов умерли, так и не дождавшись возврата своих денег

Заместитель председателя бердского Фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Антонина Далюк сообщила «Курьер. Среда. Бердск» 14 февраля, что пострадавшие пайщики кооператива «Сибфинанс» могут оформить компенсацию по утраченному вкладу из средств федерального фонда, предварительно записавшись для очереди по номеру телефона 8(38341) 5-02-23.

-Мы работаем каждую среду, четверг и пятницу с 10 до 14 часов дня, по адресу: ул. Герцена, 17. Выплачиваем компенсацию семи кооперативам. Москва нам дала на это добро. Уже есть пайщики, которые получили компенсацию, — уточнила Антонина Петровна.

Борец за обманутых вкладчиков рассказала, что труженики тыла и участники Великой Отечественной войны получат компенсацию в размере 250 000 рублей. Остальные — по 25 000 рублей. Таких пайщиков в Бердске немало — около 5 000 человек. Но так как финансирования фонда в полном объеме нет, то выплату получили только чуть больше 200 обманутых акционеров и вкладчиков.

— 9 лет никаких подвижек не было. Мы два года работали над тем, чтобы сегодня пригласить обманутых пенсионеров за компенсацией, — подытожила Антонина Далюк.


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